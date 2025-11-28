Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Yanık Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattını, 12 kilometrelik proje ile yeniliyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Yanık Mahallesi'nde devam eden 12 kilometrelik içme suyu hattı yenileme çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaştı. Çalışma tamamlandığında bölge güçlü ve yüksek kapasiteli bir içme suyu altyapısına kavuşmuş olacak.

GELECEKTEKİ NÜFUS ARTIŞINA UYGUN KAPASİTE

Yapılacak dönüşüm ile suyun verimli iletimi sağlanacak hem de arızalara neden olan eski altyapının riskleri ortadan kaldırılacak. Proje tamamlandığında, özellikle yaz aylarında artan tüketimin güvenle karşılanması sağlanacak.

Bin 200 kişilik nüfusa sahip Yanık Mahallesi için inşa edilen yeni içme suyu hattı, uzun vadeli planlamalar doğrultusunda 10 bin kişilik kapasiteyi karşılayacak şekilde tasarlandı.

İÇME SUYU DEPOSU HATLARI MODERNİZE EDİLİYOR

Mahallenin içme suyu ihtiyacını sağlayan 150 metreküplük içme suyu deposunun bağlantıları da proje kapsamında yenileniyor. Bu sayede hat boyunca oluşabilecek basınç dalgalanmaları giderilecek, suyun abonelere iletilmesi daha dengeli bir yapıya kavuşacak.

DEPODAN ABONELERE 12 KİLOMETRELİK YENİ HAT

Kurum tarafından yapılan açıklamada, 'Yanık Mahallesi'nde sürdürdüğümüz 12 kilometrelik içme suyu hattı inşa çalışmalarında yüzde 50 seviyesine ulaşmış durumdayız. Depodan abonelere kadar tüm hat güzergâhını güçlü bir altyapı sistemiyle yeniden inşa ediyoruz. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem bölgenin mevcut su ihtiyacını hem de yoğun ziyaretçi dönemlerindeki artan talebi güçlü ve sürdürülebilir bir yapıyla karşılayacağız' ifadeleri kullanıldı.