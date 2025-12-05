İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organlarında yer alan 'kuru fasulyenin sofralardan eksileceği' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde basın ve sosyal medya platformlarında yer alan 'kuru fasulye krizinin yaşandığı, ürünün piyasada azalacağı' yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. Merkez, söz konusu bilgilerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir dezenformasyon örneği olduğunu bildirdi.

'ARZDA HİÇBİR SORUN YOK'

DMM'nin açıklamasında, Türkiye'nin kuru fasulye üretimi ve arzında herhangi bir sıkıntı bulunmadığı belirtildi.

2024 yılında yeterlilik oranının yüzde 84,5'e ulaştığı, iç tüketimin büyük bölümünün yerli üretimle karşılandığı, 2025 yılı için TÜİK tahminlerine göre 247 bin tonluk üretimin gerçekleştiği, aynı dönemde yalnızca 7 bin tonluk sınırlı ithalat yapıldığı ifade edildi.

Bu veriler doğrultusunda, iç piyasada arz sürekliliğinin güçlü şekilde korunduğu vurgulandı.

TMO ALIM FİYATI VE DESTEKLER ÜRETİCİYİ GÜVENCEYE ALIYOR

Üreticinin korunması ve piyasa istikrarının sağlanması amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını 42 TL/kg olarak belirlediği hatırlatıldı.

Ayrıca kuru fasulye üretiminin artırılması amacıyla; TAKE Projesi kapsamında yüzde 75 hibe tohum desteği verildiği, kuru fasulyenin 2024 itibarıyla üretim planlaması yapılan ürünler listesine alındığı, dekar başına verilen desteğin 2024'te 185 TL, 2025'te 366 TL, 2026'da ise 465 TL'ye çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamanın sonunda DMM, kuru fasulyeye erişimde sıkıntı yaşanacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, kamuoyunun manipülatif içeriklere karşı dikkatli olması ve resmi verileri esas alması çağrısında bulundu.