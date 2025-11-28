İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere karşı hazırlık kapsamında Zabıta Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi'nin ortak çalışmasıyla deprem ve yangın senaryosu gerçeğe en yakın şekilde canlandırıldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, olası bir depreme hazırlık çalışmalarını güçlendirmek amacıyla tatbikat gerçekleştirdi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Eşrefpaşa Hastanesi'nin koordinasyonuyla Zabıta Dairesi Başkanlığı yerleşkesinde düzenlenen tatbikat, gerçek bir afet anını aratmayan görüntülere sahne oldu.

Senaryo gereği, İzmir merkezli büyük bir deprem meydana geldi ve Zabıta Dairesi Başkanlığına ait binada çökmeler oluştu. Aynı anda binanın sistem odasında yangın çıktı.

Deprem sırasında binada bulunan bazı personel yaralanarak bulundukları yerde mahsur kaldı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan İzmir İtfaiyesi ekipleri, binada mahsur kalan çalışanları titiz bir çalışmayla kurtararak güvenli bölgelere taşıdı. Ekipler, eş zamanlı olarak yangına müdahale ederek alevleri kısa sürede kontrol altına aldı.

Güvenli alana çıkarılan yaralılara, olay yerinde bekleyen Eşrefpaşa Hastanesi sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralılar durumlarına göre değerlendirdikten sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.