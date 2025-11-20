SASKİ ve AFAD ekiplerinin koordineli incelemeleri sonucunda Sapanca Gölü'nde görülen yüzey kabarcıklarının doğal hava çıkışından kaynaklandığı, su kalitesini etkileyen bir sorun bulunmadığı açıklandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün yüzeyinde belirginleşen su kabarcıkları üzerine hızlıca harekete geçti.

AFAD ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında alınan hava ve su numuneleri laboratuvarlarda detaylı şekilde incelendi. Testlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtilirken, su yüzeyindeki hareketliliğin göl tabanında oluşan doğal hava çıkışından kaynaklanan olağan bir durum olduğu tespit edildi.

'SU SAĞLIĞI AÇISINDAN ENDİŞEYE GEREK YOK'

SASKİ Genel Müdürü Sakallıoğlu, incelemelerin sonucunu değerlendirerek, 'Göl yüzeyinde gözlenen kabarma sonrası ekiplerimiz hızla bölgeye giderek AFAD ile koordineli şekilde numune aldı. Yapılan analizlerde su kalitesinde hiçbir olumsuzluk bulunmadı. Sapanca Gölü'nün hem içme suyu kaynağı hem de doğal ekosistem açısından taşıdığı önem gereği kontrollerimizi sıklaştırmış durumdayız. Vatandaşlarımızın içme suyu konusunda endişe etmesini gerektiren bir durum yok.' dedi.

SASKİ, Sapanca Gölü'nün su seviyesi, ekosistemi ve kalite parametrelerini düzenli olarak takip etmeye devam ediyor.

Böylece gölde meydana gelebilecek değişiklikler anlık olarak tespit edilerek hem içme suyu güvenliği hem de ekosistem sağlığı en üst düzeyde korunuyor.