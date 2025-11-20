Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kasım ayı değerlendirme toplantısında kentin eğitim, istihdam ve sosyal destek projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Mustafa Bozbey, 'Geleceğin Bursa'sını herkesin mutlu olduğu, sorunların azaldığı bir şehir olarak inşa ediyoruz' dedi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından belediye basın toplantı salonunda eğitim ve iş istihdamı ana gündemi ile 'Kasım ayı değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı benimsediklerini vurgulayarak, 'Geçmişte yapıldığı söylenen birçok işin aslında yapılmadığını biliyoruz. Biz, her bir Bursalının hakkını yine Bursalılar için kullanıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ANA GÜNDEM EĞİTİM VE İŞ İSTİHDAMI'

Bursa'da işsizlik oranının giderek arttığını belirten Bozbey, her 15 günde bir gerçekleştirdikleri halk buluşmalarında en çok iş talebi aldıklarını söyledi. Bu doğrultuda kurulan Bursa Kent Ofisi ile iş arayan vatandaşların işverenlerle buluşturulduğunu, iş öncesinde gerekli eğitimlerin verildiğini ifade etti.

BURSA KENT AKADEMİSİ BÜYÜYOR

BUSMEK kapsamındaki tüm mesleki eğitimlerin Bursa Kent Akademisi çatısı altında toplandığını aktaran Bozbey, akademinin kentte eğitim-istihdam entegrasyonunu sağlayan öncü bir model olduğunu belirtti.

Akademin her yaştan bireye hitap ettiğini belirten Bozbey, bugün itibarıyla, 28 farklı alanda, 983 eğitim programı, 24 eğitim merkezi, 11 uzmanlık okulu ve bir ipek üretim ve tasarım merkezi ile geniş bir yapıya ulaşmış durumda olduklarını, bu sayede vatandaşların eğitim hayatlarının her aşamasında tamamen ücretsiz yararlanabildiğini söyledi. İşverenle işçiyi buluşturan Bursa İş Ofisi'nin eğitimden istihdama giden yolu destekleyen önemli bir yapı olduğunu kaydederek, 'Sadece iş bulma hizmeti vermekle kalmıyor; aynı zamanda eğitim, belgelendirme ve kariyer danışmanlığı gibi hizmetlerle iş gücünün niteliğini artırmaktadır. Hem yüz yüze hem de dijital platformlar üzerinden özgeçmiş hazırlama, yer planlama ve iş arama desteği de Bursa İş Ofisi aracılığıyla sunulmaktadır. Üniversitelerde yapılan seminerlerle gençlerimizin kariyer bilincini güçlendiriyoruz. Yerel işletmelerle kurumlar arasındaki iş birlikleri sayesinde de ihtiyaçlara uygun eğitim ve doğrudan istihdam fırsatları sunulmaktadır' diye konuştu.

'MEYDAN KADINLARIN' PROJESİ İLGİ GÖRÜYOR

Kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik özel destek programlarının da hız kesmeden sürdüğünü belirten Bozbey, 'Elde Üret, Evde Sat' projesiyle kadınların evde ürettikleri ürünleri gelir kaynağına dönüştürdüklerini anlattı.

Ulu Cami yakınındaki meydanda her pazar gerçekleştirilen 'Meydan Kadınlar' etkinliklerinin hem katılımcılardan hem de esnaftan yoğun ilgi gördüğünü belirten Bozbey, bu çalışmaların kadınların ekonomik hayata aktif katılımını güçlendirdiğini söyledi.

ÖĞRENCİLERE KAPSAMLI EĞİTİM VE MADDİ DESTEK

Bursa'da öğrencilere yönelik çok yönlü eğitim destek programlarının hayata geçtiğini açıklayan Bozbey, 'Bursamızın en büyük kaynağı insandır. Çünkü bir kenti geleceğe taşıyan, bilgiyle, beceriyle ve üretimle güçlenen insanlardır. Bu anlayışla kurmuş olduğumuz Bursa Kent Akademisi, hemşehrilerimizin potansiyelini açığa çıkaran, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren ve istihdamı güçlendiren bir yapıyı oluşturacaktır. Bursa Kent Akademisi'ni yalnızca bir eğitim kurumu olarak görmeyin. Ortak akılla gelişen katılımcılığı öncelikle bir dönüşüm alanı olarak da değerlendirmenizi isteriz' dedi.

2025-2026 eğitim dönemi için sağlanacak desteklerden de bahseden Bozbey; ğniversite öğrencilerine 18 bin TL, meslek lisesi öğrencilerine 9 bin TL, ilk, orta ve lise öğrencilerine yaklaşık 2 bin TL kırtasiye desteği sağladıklarını belirtirken, 4-6 yaş için Yuvam Çocuk Etkinlik Merkezlerinde 3 bin100 çocuğa ücretsiz eğitim verildiğini söyledi. Bozbey, ayrıca bin100 öğrenciye ücretsiz YKS hazırlık kursları, deneme sınavları ve rehberlik hizmeti sunulduğunu kaydetti.

Ulaşımda da öğrenciler için Türkiye'nin en uygun ücret politikalarından birini uyguladıklarını ifade eden Bozbey, 'Bursamız, Türkiye'nin en büyük dördüncü kenti olup, öğrencilere ve gençlere en fazla destek veren şehirlerden biridir. Bursa'nın en değerli kaynağı insandır. Eğitim ve istihdamı güçlendiren her adım, kentin geleceğini şekillendirmektedir. Bu desteklerin yanı sıra, çeşitli sosyal projeler ve eğitim programları da yürütülmektedir' diye konuştu.