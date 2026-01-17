Sapanca Gölü'nün doğal yapısını korumak ve göl çevresini tüm vatandaşlarla buluşturmak için başlatılan kaçak iskele kaldırma işlemine dair SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu açıklamalarda bulundu. Sakallıoğlu, 'Yaptığımız ön izleme sürecinde tebligat süresi dolmadan bazı işletmelerin kaçak iskelelerini kendilerinin kaldırdığını gözlemledik. Bu süreçte bizlere destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Göl kıyısını Sakaryalıların ve Sakarya'yı ziyaret eden tüm misafirlerin kullanımına açacak 'Sapanca Park Projesi' kapsamında kaçak yapıların kaldırılmasına dair süreci paylaştı.

1 Ocak Perşembe günü başlayan tebligat süreci 15 Ocak Perşembe günü sonlandı. Kaçak olduğu tespit edilen 89 iskele veya yapının bazılarının hak sahipleri tarafından söküldüğü tespit edildi.

20 Ocak Salı günü iş makinaları sahaya iniyor

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Genel Müdür Sakallıoğlu, 'Sapanca Gölü'nün doğal yapısını koruyacak uygulamamız kapsamında öncelikle kaçak yapılarını kendilerince kaldırarak bizlere yardımcı olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Örnek olan vatandaşlarımız sayesinde sürecin hızlandığını gözlemledik. Yasal süreye uymayan ve yıkım kararını göz ardı eden işletme ve şahıs iskeleleri için ise 20 Ocak Salı günü ekiplerimiz sahaya inecek. İş makinaları ile gerçekleştireceğimiz çalışmalar boyunca alınan resmi kararı mevzuata uygun şekilde titizlikle uygulayacağız' dedi.

'Sapanca Göl çevresi artık tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılacak'

Açıklamasının devamında Sakallıoğlu, 'Amacımız kimseyi mağdur etmeden Sapanca Gölü'nü korumak. Yaklaşık olarak 47 kilometrekarelik yüzölçümüne sahip gölün bir kıyıları vatandaşlarımızın kullanımına açılacak. Aynı zamanda iskele altlarına gizlenen hortumlarla kaçak su çekme ve yine sazlık aralarına gizlenen borularla atık sularını göle akıtma uygulamaları da proje ile gün yüzüne çıkarak sonlandırıldı. Doğal yapısına uygun şekilde hayata geçirilecek proje ile göl çevresi artık ailelerin, şehir dışından gelen misafirlerimizin, çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın rahatlıkla ziyaret edebileceği sosyal bir alan olacak. Geleceğini koruma altına aldığımız Sapanca Gölü Hepimizin' ifadelerini kullandı.