Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Giresun’a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba

İnan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile beraber incelemelerde bulundu.

Ziyaret esnasında Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, görevde bulunduğu 4 yıllık süreçte gerek

Giresun’da hayata geçen gerekse geleceğe dönük yatırım projeleriyle ilgili olarak Bakan Yardımcısı

İnan’ı bilgilendirdi.



Bakan Yardımcısı İnan, Başkan Şenlikoğlu ve beraberindeki heyet tarihi Özgürlük Yolunda devam eden yenileme çalışmalarını, Zeytinlik Semtindeki restorasyon çalışmalarını ve Bilgi Evlerinde devam eden yaz okulunda incelemelerde bulundu.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Giresun’da yaşanan değişim ve gelişimin gözle görüldüğüne dikkat çekerek, yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nu tebrik etti.

İnan, Giresun’a yapılması gereken bütün projelerin arkasında olduklarını belirterek, Başkan Aytekin

Şenlikoğlu’na çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise Giresun’a ziyaretlerinden dolayı Bakan Yardımcısı Oruç Baba

İnan’a teşekkür etti.