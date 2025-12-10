Ekonomist Dergisi'nin her yıl büyük ilgiyle takip edilen 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi' araştırmasının 2024 sonuçları açıklandı. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde faaliyet gösteren şirketleri kapsayan çalışmada Kayseri Şeker, Kayseri'de ilk sıraya otururken ilk 500 şirket sıralamasında da 21.sıraya yükseldi.

KAYSERİ (İGFA) - Bu yıl Kayseri'den 24 şirket listeye girerken, şehrin ekonomik gücünü temsil eden en büyük marka yine Kayseri Şeker oldu. Yalnızca Kayseri'nin birincisi olmakla kalmayan şirket, Türkiye genelinde de kayda değer bir yükselişe imza attı. Geçtiğimiz yıla göre 8 basamak birden yükselen Kayseri Şeker, 2024 listesinde 21. sıraya yerleşerek Anadolu'nun üretim devi konumunu daha da pekiştirdi.

Bu başarı, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın uzun yıllardır sürdürdüğü istikrarlı yönetim anlayışının bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Üreticiyi merkeze alan yaklaşım, modernizasyon yatırımları, yüksek verimlilik odaklı üretim modeli ve teknolojik dönüşüm programları; Kayseri Şeker'i listede adım adım zirveye taşıyan temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Kayseri Şeker yalnızca bir sanayi kuruluşu değil; Anadolu'nun tarım, üretim ve kalkınma geleneğini temsil eden dev bir yapı. Kayseri, Yozgat, Sivas, Tokat gibi geniş bir üretim hinterlandına yayılan şirket, binlerce pancar üreticisi ailenin emeğini markaya dönüştürerek hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin gıda sanayisine yüksek katma değer sağlıyor.

Kayseri Şeker'in ulaştığı başarı tüm şehir adına özel bir gurur kaynağı olarak öne çıkıyor. Şirketin Anadolu 500'de zirveye doğru istikrarlı tırmanışı, Kayseri iş dünyasında 2025 hedeflerine yönelik önemli bir moral ve motivasyon etkisi yarattı.

Bu yılki sonuçlar açıkça gösteriyor ki, Kayseri Şeker yalnızca Kayseri'nin değil, Anadolu'nun tamamının en güçlü üretim markalarından biri olmayı sürdürüyor.