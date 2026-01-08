Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026 yılı ilk çeyrek dış ticaret beklentilerine ilişkin değerlendirmesinde ihracat beklenti endeksinin 109,2 seviyesinde gerçekleşerek, ihracata yönete beklentilerinin artış yönünde olduğuna işaret etti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı 1. çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Bolat, 2-16 Aralık 2025 tarihli Dış Ticaret Beklenti anketindeki pozitif eğilimlerin Türkiye'nin ihracat hedeflerine ulaşabileceğinin güçlü bir göstergesi olduğunu vurguladı.

2026 yılı 1. çeyrek İhracat Beklenti Endeksi'nin bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan artarak 109,2 seviyesine yükseldiğini ifade eden Bakan Bolat, endeksin 100'ün üzerinde olması, ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğunu gösterdiğin ifade ederek, ithalat beklenti endeksinin ise aynı dönemde 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesine gerilediğini ve bu düşüşün ithalatın kontrollü seyredeceğine işaret ettiğini kaydetti.

Bakan Bolat, anket sonuçlarının Orta Vadeli Program'da yer alan 2026 ihracatı 282 milyar dolar tahminine ulaşılabileceği yönünde iyimser bir tablo çizdiğini belirtti.

'İhracatçılarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz' diyen Bakan Ömer Bolat, 'Ekonomideki pozitif göstergeler ve beklenti artışı, 2026 hedeflerimizi yakalayabileceğimizin en net işareti' diyerek, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin dirençli performansını sürdürdüğünü ifade etti.