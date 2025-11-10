2025 Eylül'de sanayi üretimi aylık yüzde 2,2 gerilerken, alt sektörlerde performans karışık seyretti.

ANKARA (İGFA) - TÜİK verilerine göre, 2025 yılı Eylül ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,2 azaldı.

Alt sektörlerde ise farklı yönlü hareketler gözlendi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi aylık yüzde 1,2 artarken, imalat sanayi endeksi yüzde 2,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 2,4 geriledi.

Yıllık bazda ise madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 3,1, imalat sanayi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü yüzde 5,3 artış gösterdi.