Marble Systems Tureks, turizm yatırımlarıyla hareketlenen Karayiplerin yükselen yıldızı Porto Riko'da 12 yıl önce açtığı showroomunu bölgedeki varlığını genişletmek için yeniledi.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Türk doğal taş sektörünün küresel öncülerinden Marble Systems Tureks, Karayipler'in stratejik merkezlerinden Porto Riko'daki showroomunu yenileyerek, bölgedeki yatırımlarına yeni bir ivme kazandırdı. 2013 yılından bu yana aralıksız faaliyet gösteren showroom, yeni lokasyonu ve modern tasarım anlayışıyla artık daha geniş, teknolojik ve müşteri odaklı bir deneyim merkezi olarak hizmet veriyor.

Marble Systems Tureks'in Porto Riko'daki showroomu bölgenin en önemli tasarım merkezleri arasında.

2010'ların başında inşaat ve turizm sektöründe yaşanan yeniden canlanmayı öngörerek açılan showroom, stratejik bir adım olarak dikkat çekiyor. O dönemde yüksek kaliteli doğal taş ve mermer ürünlerine duyulacak talebi önceden gören Marble Systems Tureks, bölgeye erken giren vizyoner markalardan biri:

Bugün Porto Riko ve komşu adalardaki pek çok turizm ve lüks konut projeleriyle tarihi otellerin renovasyon çalışmalarında Marble Systems Tureks ürünlerinin tercih edilmesi, bu bölgesel talebin başarıyla karşıladığının da göstergesi.

Showroom bugün yalnızca yerel pazarın değil, San Juan Limanı'nın stratejik konumundan yararlanarak, Dominik Cumhuriyeti başta olmak üzere çevre ülkelere hizmet veren bir bölgesel merkez olarak konumlandı.

Marble Systems Tureks buradaki varlığı ile sadece ürün sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Karayip mimarisinin dönüşümüne yön veren bir tasarım ortağı görevi üstleniyor.

MERMERDEN ÇOK DAHA FAZLASI!

Marble Systems Tureks, küresel vizyonunun bir parçası olan Porto Riko'daki showroomunu yenileyerek modern, teknolojik ve müşteri odaklı bir konseptle yeniden açtı.

'¡Mucho más que mármol! (Mermerden çok daha fazlası!) sloganıyla duyurulan yeni showroom; Marble Systems Tureks'in Skyline, Diana Royal, Avalon, Iris Black ve Snow White gibi dünya çapında ün kazanmış doğal taş koleksiyonları, geniş ürün gamı, çağdaş tasarım alanları ve dijital destekli hizmetleriyle dikkat çekiyor. Yenilenen mekânda, farklı yaşam alanlarını temsil eden dekoratif köşeler, dijital karo görselleştirme araçları ve kişiye özel mozaik tasarım hizmetleri bulunuyor. Ayrıca, müşterilere ücretsiz tasarım danışmanlığı ve araçtan teslim (curbside pickup) gibi modern hizmetler de sunuluyor.

Marble Systems Tureks Porto Riko showroomu, bugün sadece bir satış noktası değil; tasarımın, yeniliğin ve müşteri güveninin buluştuğu bir merkez konumunda.

Şirket bu stratejik yenileme yatırımıyla Karayipler'deki gücünü artırırken, varlığıyla Amerika pazarında rekabet avantajını büyütmeye de devam ediyor.