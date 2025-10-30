TÜİK verilerine göre, imalat sanayi ve inşaatta nihai enerji tüketimi 1 milyon 717 bin 368 terajul olarak gerçekleşti. 2024 yılı verilerine göre elektrik en büyük payı alırken, mineral ürünler sektörü lider oldu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Sanayi Sektörü Nihai Enerji Tüketim İstatistikleri'ni ikinci kez yayımladı.

Araştırma, 24 bin 671 girişimde bilgisayar destekli web görüşmesiyle yapıldı; 2023 verileri revize edildi.Nihai tüketim, 2024'te 1 milyon 717 bin 368 terajul oldu.

Sektörel dağılımda yüzde 28,8 payla 'diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı' başı çekerken, 'ana metal sanayii' (yüzde 22,7), 'gıda ürünleri imalatı' (yüzde 10,9) ve 'tekstil' (yüzde 7,4) izledi. Kimyasallar yüzde 6,2, inşaat yüzde 4,8 pay aldı.

Enerji kaynaklarında elektrik yüzde 28,3 (485 bin 163 terajul) ile zirvede; doğal gaz yüzde 23,6, katı fosil yakıtlar yüzde 22,6, petrol ürünleri yüzde 14 paylandı. Mineral ürünler sektöründe petrol yüzde 32,7 ile en yoğun kullanıldı.