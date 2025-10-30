Keşan'da kaldırımların araçlar ve esnaflar tarafından işgal edilmesi vatandaşların tepkisini çekiyor. Vatandaşlar, Keşan Belediyesi'nin bu soruna kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyor.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'da uzun süredir devam eden kaldırım işgali sorunu, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. İlçe merkezinin birçok noktasında kaldırımların araç otoparkı olarak kullanılması ve esnaflar tarafından işgal edilmesi, yaya geçişini neredeyse imkânsız hale getirdi.

Vatandaşlar, bazı cadde ve sokaklarda araçların kaldırıma park ettiğini, bazı esnafın ise mallarını kaldırıma taşırarak yayaların kullanım alanını daralttığını ifade etti. Bu durumun özellikle çocuklu aileler, yaşlılar ve engelli bireyler için büyük zorluk yarattığı belirtildi.

'BELEDİYE GÖRMEZDEN GELİYOR' TEPKİSİ

Vatandaşlar, bu konuda Keşan Belediyesi'nin sessiz kaldığını dile getirerek, zaman zaman basında yer alan haberlerin de sonuçsuz kaldığını söyledi.

Bir vatandaş, 'defalarca yazıldı, çizildi ama bir çözüm yok. Kaldırımlar halkın kullanımına ait ama artık otopark gibi kullanılıyor. Belediye bu duruma göz yumuyor' dedi.

BAŞKAN ÖZCAN'A ÇAĞRI

Vatandaşlar, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'dan konuyla ilgili adım atmasını ve denetimlerin artırmasını talep ediyor. 'Artık sesimizi duysun, bu soruna kalıcı çözüm üretsin' diyen vatandaşlar, kaldırımların asıl amacına uygun kullanılmasını ve kaldırımların yayalara ait olduğunu belirttiler.