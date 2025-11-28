Endonezya Türkiye Büyükelçisi AchmadRizalPurnama, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

SAKARYA (İGFA) - Endonezya Türkiye Büyükelçisi AchmadRizalPurnama, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Alemdar, 'Kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen diyalog bizler için çok değerlidir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Endonezya ile geliştirdiği yakın temas ve karşılıklı güven, iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli bir adımdır' dedi. Büyükelçi Purnama ise, 'Endonezya ve Türkiye arasında özellikle savunma sanayii ve eğitim alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sakarya'da eğitim gören 700 Endonezyalı gencimizin gelecekte ülkemizde liderlik edeceğine inanıyoruz.' diye konuştu.

Ziyarette Genel Sekreter Fikret Bayhan, SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İlhan Yılmaz ve Özel Kalem Müdürü Murat Yıldırım da yer aldı.

Alemdar, Büyükelçi Achmad Rizal Purnama'eCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Endonezya arasında kurulan kardeşlik hukukunun çok değerli olduğunu söyledi.

Son yıllarda sanayi, teknoloji ve tarımsal faaliyetlerdeki gelişmelerden büyük memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Alemdar, 'İki ülke liderlerinin kurduğu güçlü ilişkiler, kardeşlik hukuku üzerine inşa edilen diyalog bizler için çok değerlidir. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Endonezya ile geliştirdiği yakın temas ve karşılıklı güven, iki ülke arasındaki bağları güçlendiren önemli bir adımdır. İlişkilerin yalnızca ticari değil, kardeşlik temelinde gelişmesi tabandaki birlikteliği artıran bir etki oluşturmaktadır' dedi.

'SAKARYA'DAKİ ÖĞRENCİLERİMİZ ENDONEZYA'YA BAŞARI GETİRECEK'

Türkiye'de bulunduğu süreç içerisinde birçok alanda karşılıklı yatırımların bulunduğunu belirten Endonezya Türkiye Büyükelçisi AchmadRizalPurnama, 'Yaklaşık 2 yıl 2 aydır Türkiye'deyim. Bu süreçte Endonezya ve Türkiye arasında özellikle savunma sanayii ve eğitim alanlarında önemli ilerlemeler kaydedildi. Sakarya'da eğitim gören 700 Endonezyalı gencimizin gelecekte ülkemizde liderlik edeceğine inanıyoruz. Ticaret alanında da özellikle tarım, otomotiv, kahve, kakao ve tekstil sektörlerinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz' dedi.

Büyükelçi Purnama'ya günün anısına hediyeler takdim edildi ve ziyaret çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.