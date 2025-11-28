Bursa'da İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlerin fikirlerinin şehre doğrudan yansıması adına okullarda yaptığı Genç Bakış buluşmaları kapsamında bugün Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle buluştu.

BURSA (İGFA) - İnegöl'ün geleceğini ortak akıl ile şekillendiren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, özellikle gençlerin vizyon ve fikirlerinden faydalanmak adına lise düzeyindeki okullarda 'Genç Bakış' buluşmaları gerçekleştiriyor.

Şehre gençlerin gözünden bakmayı sağlayan programlar dizisi İnegöl adına çok faydalı fikirlerin üretildiği sohbetlere dönüşürken, Başkan Alper Taban bu buluşmalarda öğrencilerle bir araya gelip gençlerin fikir ve önerilerini dinliyor. Aynı zamanda öğrencilerin eleştirilerine yanıt verip isteklerini de tek tek not alan Başkan Taban, bu hafta Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

AMACIMIZ SİZİ DİNLEMEK

Başkan Taban öğrencilerle okulun çok amaçlı salonunda buluştu. Programda öğrencilerle birlikte okul idarecileri ve öğretmenler de yer aldı. Öğrencilerle yapılan buluşmada kısa bir selamlama konuşması yapan Okul Müdürü Siyasettin Alp, ziyareti ve öğrencilere verdiği değer için Başkan Alper Taban'a teşekkür etti. Başkan Alper Taban ise geçtiğimiz yıl Genç Bakış Buluşmalarını başlattıklarını hatırlatarak 'Bu yıl da yine okullarımızın özellikle son sınıf öğrencileriyle buluşmalarımızı sürdürüyoruz. Bizlere kapılarını açan idarecilerimize teşekkür ediyorum. Bu buluşmaları biz neden yapıyoruz? Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul idarecilerimizi dinlemek için gerçekleştiriyoruz' dedi.

İNEGÖL KIYMETLİ BİR ŞEHİR

Öğrencilere mikrofon uzatılmadan önce kısa bir giriş konuşması yapan Başkan Taban, İnegöl'ün sunduğu faydalar ve imkanlara değinerek gençlere bu imkanlardan faydalanmaları çağrısında bulundu. İnegöl'ün çok önemli bir şehir olduğunu kaydeden Taban, 'Ekonomisi, nüfusu, ihracatı, ortaya koyduğu başarılar: Aslında fırsatlar sunan bir şehirde yaşıyoruz. İnegöl'de her alanda fırsatlar var. İnegöl çok kıymetli bir bölge. Burada iş imkanları var. İnsanlar neden burada yaşamayı tercih ediyor, birincil olarak iş imkanlarının olması. Buralarda iş bulmak, başka bölgelere göre bir miktar daha kolay. Çalışmanın ötesinde, bir girişimcilik yapısı da var İnegöl'de. Bakıyorum, insanlarımız çok girişimci. Hemen bir fikri projeye dönüştürüyor, bu projeyi işletmeye çeviriyor ve zamanla marka olabiliyor. Bu da İnegöl'ün bir gücü. Sizler için de bu bir fırsat. Kendi alanınızda ya da ilgi alanlarınızda İnegöl çok ciddi fırsatlar sunan bir şehir' dedi.

Başkan Taban'ın konuşmasının ardından mikrofon öğrencilere, öğretmenlere ve okul idarecilerine uzatıldı. Özellikle öğrenciler şehirle ilgili tavsiye, talep ve şikayetlerini dile getirerek merak ettikleri konuları Başkan Alper Taban'a sordular. Bu sorular üzerine istişareler yapılarak fikir alışverişinde bulunuldu.