Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin su geleceğini garantiye almak ve mevcut kaynakların gelecek nesillere aktarılması için uzun vadeli planların hayata geçirilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

SAKARYA(İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Dolmabahçe'deki görüşmesinde paylaştığı ve şehrin su geleceği için hassasiyetle üzerinde durduğu Ballıkaya Barajı için bir aşama daha geride kaldı.

Sapanca Gölü'nün tarihin en büyük kuraklık felaketini yaşadığı dönemde Ballıkaya Barajı'nın tamamlanarak devreye alınması için bir hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi, yürüttüğü çalışmanın detaylarını Başkan Alemdar vasıtasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırmıştı.

ERDOĞAN'A ARZ EDİLMİŞTİ, İHALE TAMAM

Başkan Alemdar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Dolmabahçe'de yaptığı 45 dakikalık bire bir görüşmede Sakarya için tarihi yatırım adımlarının yanında Ballıkaya Barajı'nın önemini ve aciliyetini de dile getirmişti.

Bu çaba sonuç verdi ve Ballıkaya Barajı'nın şehre su ulaştıracak isale hatları için Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ihale gerçekleştirildi ve firmalardan tüm teklifler alındı.

45 KİLOMETRELİK ÇELİK HAT

Sakarya'da kuraklık tehdidiyle geçen dönemde yaşanan gelişmenin tarihi nitelikte olduğuna dikkat çeken ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunan Alemdar, 'Bu çalışmanın şehrin su ihtiyacını karşılamak ve Sapanca Gölü'müzü korumak için hayati bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. Ballıkaya'da isale hatlarının da tamamlanmasıyla birlikte şehrimize içme suyu transferi sorunsuz şekilde sağlanacak. Sakarya'mıza kazandırdığımız bu yatırımla vatandaşımızın içme suyunu teminat altına alırken aynı zamanda en değerli kaynaklarımızın da üzerinden büyük bir yükü almış olacağız. 45 kilometrelik hat için inşallah çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak' dedi.

ŞEHRİMİZE HAYIRLI OLSUN

Başkan Alemdar, süreci takip etmeye ve Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmayı desteklemeye devam edeceklerini belirterek, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya, Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, Cumhur İttifakı milletvekillerimize, il başkanlarımıza hassaten teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

SAPANCA GÖLÜ'NÜN GELECEĞİ İÇİN:

Bir sonraki adımda ise ihale için verilen teklifler değerlendirilecek ve firmanın da belirlenmesi sonrasında Ballıkaya için çalışmalar süratle başlayacak.

Barajın devreye alınmasıyla şehrin en önemli su kaynağı olan Sapanca Gölü üzerindeki büyük bir yük alınacak ve gölün sağlıklı şekilde ömrünü sürdürmesi için önemli bir adım atılmış olacak.