Artvin Valisi Turan Ergün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevim Öz ile ilde faaliyet yürüten engelli derneklerinin temsilcileri ve üyelerini makamında kabul etti.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerimizin toplumsal yaşamın her alanında karşılaştığı güçlükleri hatırlamamıza, onların hayatını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı gözden geçirmemize ve hep birlikte daha kapsayıcı bir toplum oluşturma irademizi pekiştirmemize vesile olan anlamlı bir gündür.' dedi.

Türkiye'de son yıllarda engelli bireylerin hayata katılımına yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Vali Ergün, 'Bugün geldiğimiz noktada; devletimizin kararlılığı, yerel yönetimlerimizin çabası ve toplumumuzun duyarlılığı sayesinde engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik birçok çalışma hayata geçirilmiştir. Yapılan düzenlemeler ve sunulan hizmetler, engelli bireylerin hayatın merkezinde yer almasını, potansiyellerini ortaya koymasını ve üretken bireyler olarak topluma katkı sağlamasını mümkün kılmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, toplumsal bilinç ve hassasiyetin daha da güçlenmesine vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza aileleriyle birlikte sağlık, huzur ve esenlik dolu bir yaşam temenni ediyorum.' diye konuştu.

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Vali Ergün, bir süre sohbet ettiği dernek üyelerinin talep ve önerilerini dinleyerek destek mesajı verdi.

Dernek başkanları ise çalışmaları hakkında Ergün'e bilgi vererek kabullerinden dolayı teşekkür etti.