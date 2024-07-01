Büyükşehir Belediyesi’ninkarate takımı sporcularıBursa Ligi Emir Buğra Gencan Karate Turnuvası’na aldıkları madalyalarla damga vurdu ve Sakarya’ya önemli bir başarıyla döndü.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, Bursa’da gerçekleştirilen Bursa Ligi Emir Buğra Gencan Karate Turnuvası’nda rüzgâr gibi esti.

35 ilden 72 kulübün katıldığı turnuvada, toplam 392 sporcu mücadele etti. Müsabakalarda üstün bir başarı sergileyen Sakarya’nın yıldızları çok sayıdakategoride madalyaları topladı.

Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada Büyükşehir’den Emirhan Uygun ve Miray Keleş birinci olurken, Mehmet Kerem Taş ise ikincilik derecesi elde ederek gümüş madalya kazandı.

Yuşa Yaman Çakar, Arif Buğdaycı, Meryem ilkin, Miraç Merve Keleş, Mehmet arif Sözer, Gökmen yaşar ve Yusuf Köken ise minderde şampiyonluk için ter dökerek bronz madalyanın sahibi oldu. Büyükşehir Belediyesi, Bursa’dan toplamda 10 madalyayla önemli bir başarı kazanarak döndü.