Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Başkanı Muharrem Or, A Gazete'ye yaptığı kapsamlı açıklamalarda hem takımın bu sezonki başarısını değerlendirdi hem de kulübün gelecek planlarını anlattı. Or, geçen sezon yaşanan talihsiz sürecin kendilerine önemli dersler verdiğini belirterek bu yıl daha bilinçli, sistemli ve güçlü bir yapılanmayla yola çıktıklarını söyledi. Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker ise Nilüfer Belediyespor kadın voleybol takımıyla yapılan iş birliğinin Bursa ve Türk voleyboluna önemli katkılar sağlayacağını belirterek altyapıya verdikleri önemi vurguladı.

Nurane HASAN (a GAZETE)

Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Başkanı Muharrem Or, geçen sezon kümede kalma mücadelesi verildiği dönemde bile geleceğe yönelik planlamalara başladıklarını ifade etti. Takımın menajeri ile saatler süren görüşmeler yaptıklarını belirten Or, 'Düşsek de kalsak da takımın mimarı sensin, buna göre bir kadro kur' dediğini anlattı. Teknik ekip tercihinin de bu sürecin en kritik adımı olduğunu aktaran Or, ilk görüşülen ismin genç milli takımlarda önemli görevler üstlenen tecrübeli antrenör Gökhan Durmaz olduğunu söyledi. Takımın planlamasında teknik ekibin ve menajerin görüşlerinin belirleyici olduğunu ifade eden Muharrem Or, oyuncu havuzunun bu öneriler doğrultusunda oluşturulduğunu dile getirdi. Takımın arka planındaki güçlü kadroya da dikkat çeken Or, fizyoterapistten masörlere, kondisyonerden teknik ekibe kadar herkesin koordineli çalıştığını, başarının da bu uyumdan geldiğini söyledi. Ekonomik güç açısından büyük kulüplerle yarışamayacaklarını vurgulayan Or, 'Bizim gücümüz takım olmak. Bunu başardık' ifadelerini kullandı. Ayrıca pasör transferinin öncelikli olduğunu vurgulayan Or, 'Pasör bir oyunun orkestra şefidir. En iyisini aldık. Ona uygun oyuncuları da sisteme monte ettik' dedi.Bu sezon Türkiye liginde ilk kez forma giyen iki yabancı oyuncunun da takıma önemli katkı verdiğini belirtti: Nina Cajid ve Breana Edwards. Edwards'ın özellikle Aydın Büyükşehir maçındaki mücadelesiyle öne çıktığını söyledi.

'EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ ALTYAPI'

Başkan Or, Nilüfer Belediyespor'un altyapısını 'bir voleybol ordusu' olarak tanımladı. Çok sayıda altyapı oyuncusunu Eker'in kurduğu yeni voleybol takımına aktardıklarını, diğer liglere de kiralık olarak sporcu verdiklerini ifade etti. Altyapıdaki oyuncuların çoğunun 16-18 yaş aralığında olduğunu ve profesyonel sporcuların sahip olduğu tüm destek birimlerine sahip olduklarını belirtti. Bu sezon A takıma iki-üç oyuncu yükselttiklerini söyleyen Or, gelecek yıl da aynı sayıda sporcuyu üst takıma kazandırma hedefi olduğunu belirtti. Uzun vadede güçlü ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı amaçladıklarını vurguladı.

'SKORA DEĞİL OYUNA BAKIYORUM'

Or, takımın ligdeki sıralamasıyla ilgili özel bir beklentisi olmadığını belirterek, 'Her takım yener ve yenilir. Ben oynanan oyuna bakıyorum' dedi. Geçen yıl yaşanan krizlerin tekrar edilmeyeceğine inandığını söyleyen Or, teknik ekibin tamamen özgür çalıştığını, yöneticilerin hiçbir baskı uygulamadığını ifade etti.

EKER İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Nilüfer Belediyespor ile Eker arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çeken Or, bu yıl üç yıllık protokol imzalandığını açıkladı. Sponsorluk sürecinin büyüyerek devam ettiğini, Eker'in pazarlama ekibinin kulüp için yoğun ve özverili şekilde çalıştığını söyledi. 'Bursa'nın iki güçlü markası bir araya geldi. Bu birliktelik bizim için çok değerli' dedi. Or, diğer Bursa markalarının da voleybola destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, kulübün hedefinin hem Bursa'ya hem Türk voleyboluna nitelikli sporcular kazandırmak olduğunu ifade etti.

'YETENEK HAVUZUNU GENİŞLETECEĞİZ'

Eker Spor Kulübü Başkanı Ece Eker, Nilüfer Belediyespor kadın voleybol takımıyla yaptıkları iş birliğini ve markanın sportif projelerini A Gazete'ye anlattı. Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı Başkanı Muharrem Or da kulübün geleceğine dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Eker, bu iş birliğinin hem Bursa hem de Türk voleyboluna katkı sağlamak için doğal bir adım olduğunu söyledi. Ece Eker, markalarının sağlıklı beslenme üzerine kurulduğunu hatırlatarak, ayran, yoğurt ve kefir gibi ürünlerin her Türk ailesinin evine günlük olarak ulaştığını belirtti. 'Sağlıklı yaşam ve spor el ele yürüyen kavramlar. Bu nedenle yıllardır Eker I Run Koşusu'nu düzenliyoruz. Halk koşusuna bebek arabasıyla yürüyen anneler de katılıyor, ciddi ciddi koşanlar da' dedi. Ayrıca Eker'in yelken takımıyla uluslararası yarışmalara katıldığını ve altyapıya da önem verdiklerini vurguladı. Başkan Eker, Nilüfer Belediyespor ile iş birliğinin nedenini toplumsal cinsiyet eşitliği ve spor altyapısına destek olarak açıkladı: 'Nilüfer Belediyespor çok başarılı ve altyapısı güçlü bir organizasyon. Kız çocuklarını voleybolla buluşturuyor, yetenek havuzunu genişletiyor. Biz de bunun Türkiye voleyboluna hizmet edeceğini düşündük ve destek verdik.' Eker, kendi kurdukları Ekerspor Kulübü'nün altyapı ve küçük yaş gruplarına odaklandığını söyledi. Şimdilik Süper Lig hedeflerinin olmadığını belirten Eker, altyapı oyuncularının Nilüfer Belediyespor'dan sağlanan destekle gelişimlerini sürdürdüğünü aktardı. 'Amaç yetenek havuzunu genişletmek ve çocukları spora kazandırmak' dedi.

SAHALARIN YENİ YÜZÜ: ZIPIR

Ece Eker, kulüp için tasarladıkları Zıpır maskotunu tanıtarak, bunun hem küçük yaştaki çocukların hem de taraftarların takıma bağını güçlendirdiğini belirtti. Maskot etkinliklerinin parklar ve toplu alanlarda da görülebileceğini, böylece daha fazla Bursalıyı voleybola çekmeyi hedeflediklerini söyledi. Eker, markanın geleneksel etkinliği Eker I Run Koşusu'nu anlattı. 'İlk başladığında maraton yoktu. Şimdi beş, on beş veya kırk iki kilometrelik yarışlar düzenliyoruz. Katılımcılar aileleriyle geliyor, bazıları vakıflar için koşuyor. Katılım her yıl artıyor ve spora özendirme amacını başarıyla yerine getiriyor' dedi. Başkan Eker, sözlerini şöyle tamamladı: 'Nilüfer Belediyespor ile iş birliğimiz sadece sportif başarıya değil, sağlıklı yaşam bilincine ve çocukların spora yönlendirilmesine de katkı sağlıyor. Bu süreçten çok memnunuz ve gelecekte daha fazla projeye imza atmayı hedefliyoruz.'

'NADİR BİR AYRICALIK'

Nilüfer Belediyespor Başkanı Muharrem Or, kulübün altyapı ve sporcu yetiştirme felsefesini anlattı. Or, 'Bizim sistemimiz diğer üst düzey kulüplerden farklı. Sadece oyuncu alıp göndermek değil, altyapıyı tabana yaymak ve genç yetenekleri doğru şekilde yetiştirmek önceliğimiz' dedi. Or, Türkiye'de birçok kulübün genç oyuncuları parayla transfer etmeyi tercih ettiğini belirtirken, Nilüfer Belediyespor'un 'oyuncuyu kendi içimizde geliştirmek' yaklaşımını benimsediğini vurguladı. 'Biz Anadolu'dan gelen sporcuları tarıyor, misafirhanemizde konaklama ve üç öğün beslenme imkânı sağlıyoruz. Eğitim ve spor imkanlarını bir arada sunuyoruz. Bu, Türkiye'de nadir bir uygulama' dedi.

Or, Bursa'daki altyapı okullarıyla iş birliği yaptıklarını ve bu okullardan yetişen sporcuları zamanından önce bünyelerine katmadıklarını söyledi: 'Bir sporcu, kendi kulübünde gelişimini tamamlamadan buraya alınırsa verimi düşebilir ve o kulübe zarar verir. Amacımız, hem sporcuya hem de kulüplerine fayda sağlamak.' İstanbul takımlarının en büyük avantajının birbirine denk çok sayıda iyi kulüp olması olduğunu belirten Or, Nilüfer Belediyespor olarak zaman zaman özel hazırlık maçları yaparak oyuncuların maç tecrübelerini artırdıklarını söyledi. 'Altyapımızın temel felsefesi bol bol maç yaptırmak ve üst lige çıkabilecek oyuncuları yetiştirmek. Amacımız sadece maç kazanmak değil, Türk voleyboluna yeni yıldızlar kazandırmak' dedi.

Or, Nilüfer Belediyespor'un milli takımlarla sürekli iş birliği içinde olduğunu aktardı. Kulüp tesislerinde yaz ve sezon sonunda altyapı milli takımlarının kamp yaptığını ve konaklama ile beslenme imkanları sağladıklarını belirtti. 'Bu olanak, Türk voleyboluna önemli bir katkıdır ve Türkiye'de nadir bir ayrıcalıktır' dedi. Muharrem Or, kulüp felsefelerini özetlerken, oyuncuların Nilüfer Belediyespor çatısı altında yetişmesini ve aidiyet duygusuyla takımdan kolay kolay ayrılmamalarını sağladıklarını söyledi. 'Hedefimiz, İstanbul temsilcilerinden önce Nilüfer Belediyespor'da yetişmek isteyen oyunculara fırsat yaratmak ve altyapı sistemimizi güçlendirmek' ifadelerini kullandı.