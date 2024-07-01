A Milli Futbol Takımımızın UEFA EURO 2024 macerası, Trendyol sponsorluğunda Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda kurulan dev ekranda futbol tutkunlarının yoğun ilgisiyle devam ediyor.İSTANBUL (İGFA) - Trendyol, bu yaz İstanbul’un kalbinde sporseverlere unutulmaz bir deneyim sunmaya devam ediyor.

A Milli Voleybol Takımımızın Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) belirli maçlarının ardından UEFA EURO 2024™ karşılaşmalarının heyecanı da parkta doludizgin yaşanıyor.

Trendyol sponsorluğunda, “Milliler Dev Ekranda, Taraftar Parkta!” sloganıyla Etiler Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce taraftar, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024™’te Gürcistan, Portekiz ve son olarak Çekya karşısında verdiği olağanüstü mücadeleyi dev ekranda hep beraber izledi.

AVUSTURYA-TÜRKİYE MAÇI 2 TEMMUZ’DA ETİLER SANATÇILAR PARKI’NDA

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nın tek Türk partneri olarak ülkemizi temsil eden Trendyol, A Milli Futbol Takımları resmi sponsoru olarak millilerimizin yanında olmaya devam ediyor. UEFA EURO 2024™ şampiyonasındaki grup maçlarımız geride kalırken son 16 turunda ay-yıldızlı millilerimiz, Avusturya ile karşı karşıya gelecek. 2 Temmuz Salı günü saat 22:00’de oynanacak olan Avusturya-Türkiye maçı, Sanatçılar Parkı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.

OLİMPİYATLAR DA PARKTA İZLENECEK

Türk sporuna ve sporcusuna büyük destek veren Trendyol, UEFA EURO 2024™ Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ardından olimpiyatlarda bir kez daha İstanbulluları sporun birleştirici gücüyle bir araya getirecek. 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda da millilerimizin sahada olduğu her müsabakada, kalpler yine Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı’nda birlikte atacak.