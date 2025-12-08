Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Kuzeyboru Spor Kulübü'ne konuk olan Nilüfer Belediyespor Eker, mücadeleyi 3-1 kazanarak ligdeki 6'ncı galibiyetine imza attı.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9'uncu haftasında Aksaray deplasmanındaydı. Aksaray Spor Salonu'nda Kuzeyboru Spor Kulübü ile karşılaşan Bursa temsilcisi, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 17'ye yükseltti.

Mücadeleye etkili başlayan taraf Nilüfer ekibi oldu. İlk seti 21-25'lik skorla önde kapatan Bursa temsilcisi, büyük çekişmeye sahne olan ikinci seti de 25-27 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip Kuzeyboru, üçüncü sette üstünlük kurarak seti 25-18 kazandı ve durumu 2-1 yaptı. Ancak dördüncü sette yeniden oyunun kontrolünü eline alan Nilüfer Belediyespor Eker, seti 18-25, maçı da 3-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla ligdeki 6'ncı galibiyetini alan Nilüfer Belediyespor Eker, istikrarlı gidişatını sürdürdü. Mavi yeşilli ekip, ligin 10. haftasında 10 Aralık Çarşamba günü sahasında İlbank Spor Kulübü'nü ağırlayacak.