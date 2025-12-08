Bursa'da Osmangazi Belediyesi'ni başarıyla temsil eden dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Türkiye Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan Kocaeli Rallisi'nde co-pilotu Kerem Deveci ile üstün performans sergileyerek podyumda çifte başarı elde etti.

BURSA (İGFA) - Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yedinci ve son ayağını oluşturan 42'inci Kocaeli Büyükşehir Rallisi, Kocaeli Otomobil Spor Kulübü tarafından gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve birçok sponsor kuruluşun destekleriyle düzenlenen organizasyon, aynı zamanda Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verdi.

Şampiyonanın final yarışında Osmangazi Belediyesi'ni temsil eden, dünyanın ilk kadın engelli ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, co-pilotu Kerem Deveci ile birlikte dikkat çekici bir performans sergiledi. Keskin, kategori 5 sınıfında birincilik, kadın pilotlar klasmanında ise ikincilik elde ederek sezonun yıldızları arasına girdi. Bu sonuç, hem Türkiye motor sporları tarihinde hem de engelli sporcular adına örnek teşkil eden bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, engelleri aşmayı hızla sürdüren Kübra Denizci Keskin'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.