Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. Haftada Bursa deplasmanında Final Spor'u 83-72 yenerek üst üste üçüncü galibiyetine uzandı.

KONYA (İGFA) - 'Türkiye'nin Güçlü Altyapısı' sloganıyla Türk sporuna değer katan Konya Büyükşehir Belediyespor, basketbol, voleybol ve judo branşlarında çeşitli başarılara imza atıyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, 13. Haftada Bursa deplasmanında Final Spor ile karşı karşıya geldi. Tofaş Spor Salonu'nda oynanan mücadelede Büyükşehir, ilk periyodu 27-22 önde kapattı. İkinci periyotta ev sahibi ekip maça ortak olmak için kıyasıya mücadele edince takımlar soyunma odasına beraberlikle girdi: 43-43. Üçüncü periyotta rakibine oran daha çok sayı üreten Büyükşehir Belediyespor, final periyodu öncesi tabelada 65-58 önde yer aldı. İyi oyununu son periyotta da sürdüren Konya ekibi, mücadeleden 83-72 skorla galip ayrıldı.

Zirve yürüyüşünde hata yapmayan Büyükşehir, deplasmanda üst üste 3. galibiyetine imzasını atarken 3. sıradaki yerini korudu.

Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, ligin 14. Haftasında MKE Ankaragücü ile kendi saha ve seyircisi önünde kozlarını paylaşacak. Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan mücadele saat 14.45'te başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Konya Büyükşehir Belediyespor, 8. hafta karşılaşmasında Nevşehir deplasmanında Ürgüp Gençlik Spor'a konuk oldu. Ürgüp Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı-siyahlı ekip 12-25, 17-25, 23-25'lik setlerle 3-0 kazandı. Ligdeki 7. galibiyetini alan Büyükşehir, puanını 19 yaptı ve 2. sıradaki yerini korudu.

Sarı siyahlı ekip, ligin 9. haftasında 13 Aralık Cumartesi günü Seyhan Belediyespor'u Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda konuk edecek. Karşılaşma saat 13.00'te başlayacak.

Nevşehir'de düzenlenen 2025-2026 Yılı Okul Sporları Judo Gençler (Kız-Erkek) Grup Müsabakalarına 15 şehir katılım sağladı.