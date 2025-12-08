Maltepe Belediyesi, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında, kadın haklarına dikkat çekmek için voleybol turnuvası düzenledi. Kadınların oluşturduğu 8 takımın katıldığı turnuvada kazanan barış ve dostluk oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında, sporun birleştirici ve farkındalık oluşturucu gücünden yararlanarak voleybol turnuvası düzenledi.

'Kadın Hakları Farkındalığı Voleybol Turnuvası' adı altında, 7 Aralık Pazar günü, Yalçın Kızılay Spor Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe kadınların oluşturduğu 8 takım katıldı. Kırmızı Team, Roof Gezikamp, Kampizm, Oksijenkam, Meeting Challenge, Çadır Keyfi, Kampfix ve At Kafaları Firarda takımlarının katıldığı etkinlik, 'Kadın hakları için sahadayız, eşitlik için oynuyoruz' sloganıyla gerçekleştirildi.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜYLE SALONA ÇIKTILAR

Tek set halinde oynanan maçlar sonrası Meeting Challenge birinci, Kampfix ikinci ve OksijenKam üçüncü oldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kadınlarını geri bırakan toplum, geride kalmaya mahkûmdur.' sözlerinin yazılı olduğu pankartla salona çıkan kadınlar, kadın hakları farkındalığı ve şiddete karşı oynadıkları maçla mesaj verdiler. Etkinlik sonrası katılımcılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinlik boyunca DJ Yağmur Aladağ ve Beril Özenbaş tarafından kesintisiz müzik yayını yapıldı.

Etkinliğe katılan sporcular kadın hakları için bu turnuvaya katılmaktan mutlu olduklarını belirterek belediyeye teşekkür etti. Katılımcılar kadın hakları genelinde şiddete karşı hep birlikte mücadele etmenin önemine dikkat çekti.

Etkinliği düzenleyen Maltepe Belediyesi yetkilileri ise kadınlara yönelik hizmetlerinin daha da artacağını ifade ederek, kadınların her zaman ve her koşulda yanlarında olduklarını ifade etti.