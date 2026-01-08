Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mindere çıktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları, Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde mindere çıktı. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda 9 Büyükşehir sporcusu birincilik ve dereceler elde etti.

Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirilenve birbirinden zorlu mücadelelere sahne olan müsabakalarda Zeynep Sare Erkan, Sümeyye Zeynep Akgün ve Miraç Merve Keleş birinci oldu. Organizasyonda Sümeyye Turak, Ülkü Betül Harçlı, Ahmet Kaan Yalçın ikinci olurken, Gökmen Yaşar, Elanur Türkmen ve Nazlı Elçin Özer ise üçüncülük elde etti.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, 'Camili Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Okullar Arası Gençler İl Birinciliği seçmelerinde derece giren tüm sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz' ifadeleri kullanıldı.