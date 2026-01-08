Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde 1-0 önde olan TOFAŞ, serinin ikinci maçı için Fransız temsilcisi Cholet Basket'e konuk oluyor. ağırlayacak. İki galibiyete ulaşan tarafın son 16 takım arasına kalacağı serinin ikinci maçı 9 Ocak Cuma günü La Meilleraie'de TSİ. 22.00'de başlayacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League'de (BCL) son 16 takım arasına kalmayı hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, play-in eleme turu serisi ikinci maçında deplasmanda Fransız temsilcisi Cholet Basket ile karşı karşıya geliyor.

Saha avantajıyla başladığı seride ilk maçı taraftarı önünde 89-75 kazanarak 1-0 öne geçen Bursa ekibi, bu maçı kazanması halinde TOP 16 turuna yükselecek.

Aslen 8 Ocak Perşembe günü (TSİ 22.00'de) oynanması planlanan maç; hava koşullarından dolayı her iki kulübün de seyahat programının aksaması nedeniyle ertelemeli olarak 9 Ocak Cuma günü Türkiye saatiyle 22.00'de oynanacak. La Meilleraie'deki mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek.

Bursa temsilcisinde bu mücadele öncesi sakatlığı devam eden Lynn Kidd dışında eksik oyuncu bulunmazken, karşılaşmayı Litvanya'dan Gvidas Gedvilas; Hırvatistan'dan Martin Vulic ve Estonya'dan Mihkel Manniste hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı bu maçı kaybetmesi durumunda seri bir kez daha Bursa'ya taşınacak ve son 16'ya kalacak takımı belirleyecek son maç 14 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak.

Mavi Yeşilliler, play-in eleme turunu geçmesi halinde son 16 turunda ise B1 (Alba Berlin), F1 (AEK BC) ve H2 (Spartak Office Shoes) vs G3'ün (Karditsa Laponiki) kazananı ile J Grubu'nda yer alacak.