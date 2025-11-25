SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Büyükesence ve Sarıcalar İlkokulu'nda düzenlediği eğitimlerle çocukları suyun korunmasına yönelik eğitim verdi. Eğitimde miniklere suyun hayati rolü, kuraklık riski ve tasarrufun günlük hayatta uygulanabilir yöntemleri aktarıldı.

Son olarak Erenler Büyükesence ve Sarıcalar İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanan küresel riskler anlatıldı.

SUYUN HAYATİ ROLÜ ANLATILDI

Suyun vücuttaki temel işlevleri, dünya üzerindeki dağılımı ve doğal döngüsü örneklerle aktarıldığı eğitimde minik öğrenciler, vücudun büyük bölümünün sudan oluştuğunu öğrendi ve suyun yalnızca içecek olarak değil, yaşamı sürdüren temel unsur olduğunu kavradı.

GÜNLÜK HAYATTA UYGULANABİLİR TASARRUF YÖNTEMLERİ

Ayrıca minik su koruyucularına evlerde uygulanabilecek pratik tasarruf yöntemleri aktarıldı. Damlatan bir musluğun yıl içinde ciddi miktarda su kaybına neden olabileceği belirtilerek düzenli bakımın önemine dikkat çekildi. Diş fırçalarken musluğun kapatılmasının dakikada yaklaşık 9 litre suyu koruyabileceği, sebze ve meyvelerin akan su yerine kap içinde yıkanmasıyla yılda yüksek miktarda suyun kazanılabileceği animasyonlarla anlatıldı.

SUYUN DEĞERİNİ KORUMAK İÇİN SÖZ VERDİLER

Eğitimin sonunda öğrenciler, Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde suyun uzun ve meşakkatli bir işlem sürecinden geçerek musluklara ulaştığını öğrendi.

Minik su koruyucuları açık muslukları kontrol etmek, bilinçsiz kullanıma karşı çevrelerini uyarmak ve suyun değerini korumak için söz verdiler. Eğitim sonunda öğrencilere su tasarrufunu teşvik eden hediyeler ile bilgilendirici çizgi romanlar dağıtıldı.