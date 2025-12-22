İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sarıkamış Harekâtı'nın 111. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı. Yerlikaya, vatan uğruna canlarını feda eden Sarıkamış şehitlerinin milletin hafızasında ve gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Bakan Yerlikaya mesajında, '111 yıl önce; karın beyazına kefen giyen yiğitlerimiz, 'önce vatan' diyerek canlarını feda etti. Tarihin o en soğuk gününde vatan aşkıyla çarpan o kalpler; yüreğimizin en müstesna yerinde duruyorlar' ifadelerine yer verdi. Sarıkamış Harekâtı'nda şehit düşen askerleri rahmet, minnet ve saygıyla yad eden Yerlikaya, mesajını 'Ruhları şad olsun' sözleriyle tamamladı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2003076918225076363

Paylaşımda, Türk bayrağı emojisiyle birlik ve vatan sevgisi vurgusu da dikkat çekti.