Balıkesir'de hafta sonu, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen iki ayrı tiyatro oyunuyla renklendi.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Köy Tiyatroları bünyesinde faaliyet gösteren İzBB Ürkmez Kadın Tiyatrosu ve Çocuk Tiyatrosu tarafından Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde iki ayrı tiyatro oyunu sahnelendi.

MİNİKLER KEYİFLE İZLEDİ

Her yaştan izleyiciye ilham veren ekip, çocuklara sanatı ve tiyatroyu sevdirdi. İzBB Köy Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Vedat Murat Güzel'in yazıp yönettiği, ETHOS Ankara Uluslararası Tiyatro Festivali'ne seçilmeye hak kazanan oyun, minik izleyicilere kahkaha dolu anlar yaşattı.

YAŞAMA DAİR KESİTLER SUNULDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İzBB Ürkmez Kadın Tiyatrosu tarafından aynı gün saat 19.30'da Avlu'da sahnelenen 'Kız Çocuğu' adlı yetişkin oyunu sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Vedat Murat Güzel'in yazıp yönettiği, 2019 yılında Bedia Muvahhit En Başarılı Anadolu Tiyatrosu ödülünü kazanan dram türündeki oyunda bir kız çocuğunun doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süreçte yaşamına dair farklı kesitler seyirciye aktarıldı.

Hafta sonunu değerlendirmek isteyen aileler, tiyatro oyunları sayesinde çocuklarıyla birlikte keyifli bir gün geçirdi.