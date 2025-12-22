Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekâtı'nda 6 Temmuz 2025'te meydana gelen metan gazı zehirlenmesi olayında gazi olan Mardinli Uzman Çavuş Ferdi Özkoçoğlu, şehit düşen 12 silah arkadaşının ruhu için Mardin'in Yeşilli ilçesinde mevlit programı düzenledi.

MARDİN (İGFA) - Pençe-Kilit Gazisi Ferdi Özkoçoğlu, şehit silah arkadaşları için Mardin'de mevlit düzenledi. Olayda 19 asker metan gazına maruz kalmış, 12'si şehit olmuş, kalanlar yaralı olarak kurtulmuştu. Gazi Özkoçoğlu, şehitlerin aziz hatıralarını anmak amacıyla İlvanlıye Camii'nde Mevlid-i Şerif okuttu.

Duygusal anların yaşandığı programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır ile kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gazi Ferdi Özkoçoğlu, programda yaptığı açıklamada, 'Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında görevim esnasında yaralanarak gazi oldum. Bu kutsal görev sırasında 12 kahraman silah arkadaşımızı şehit verdik. Şehitlerimiz, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canlarını tereddüt etmeden feda ettiler. Onların aziz hatıraları Türk milletinin gönlünde daima yaşayacaktır. Biz hayatta kalan gaziler olarak şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya, devletimizin ve milletimizin emrinde dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu fedakârlık ne unutulur ne de unutturulur. Bugün aziz şehitlerimizin ruhları için Mevlid-i Şerif okuttuk. Başta şehitlerimiz olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Programa katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum' dedi.

Şehitlerin aileleri ve sevenleri de dualarla kahramanları andı. Program, okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından sona erdi.