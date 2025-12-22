Kocaeli İzmit Belediyesi, Akmeşe'de çiftçilerin yoğun talebi üzerine Bağlıca ve çevre köylerde toprak analizi çalışmalarını hızlandırma kararı aldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Akmeşe Tarım Kredi Kooperatifinin düzenlediği toplantıya katılarak bölge çiftçilerinin güncel sorunlarını yerinde dinledi. Toplantıda, kooperatif personeli ve üreticilerle ortaklaşa yürütülebilecek çalışmalar üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

TARIMSAL VERİMLİLİĞİ YÜKSELTMEK

Belediye teknik ekibi, özellikle toprak analizi konusunda çiftçilerden yoğun talep geldiğini belirledi. Hâlihazırda sürdürülen toprak analizi hizmetlerine yönelik ihtiyaç doğrultusunda önemli bir karar alındı.

Buna göre İzmit Belediyesi, Bağlıca ve çevre köylerde toprak analizi faaliyetlerini hızlandırarak daha çok üreticiye ulaşacak. İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, çiftçilerin üretim kalitesini artırmak ve tarımsal verimi yükseltmek adına kırsal bölgelerdeki destek çalışmalarının artarak devam edeceğini vurguladı.