Alanda, Gölcük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü vatandaşlara bilgilendirme yaparken, İlçe Emniyet mensupları da acil yardım uygulaması olan KADES'i anlatarak farkındalık oluşturdu.

Etkinlik, Anıtpark'ta kadına yönelik şiddetle mücadeleyi konu alan serginin gezilmesiyle devam etti.

Günün anlam ve öneminin aktarıldığı programda, bilgilendirici bir sunum gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Uzuner, kadınlara çiçek takdim ederek desteklerini vurguladı.

SERGİ VE KADES BİLGİLENDİRMESİ

Gölcük Sanat Galerisi'nde düzenlenen programa; Gölcük Belediyesi Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram ve Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Selma Cebeci, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde farkındalık etkinliği düzenlendi.

