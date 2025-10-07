Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğal ve tarihi tanıtımına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği kültür gezilerine bir yenisini daha ekledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tanıtım gezileri kapsamında Tepekum Anadolu Lisesi öğrencileri şehrin güneyinde gerçekleştirdikleri gezide şehrin doğasını, tarihini ve sakin şehir Taraklı'yı keşfetti.

Son olarak Tepekum Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluşan 31 kişilik grup, şehrin güney lokasyonunda bulunan doğal ve tarihi merkezleri ziyaret etti.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler ilk durağında Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı'nı gezdi. Burada yürüyüş yapan öğrenciler, aynı zamanda sonbaharın eşsiz tonlarını gözlemleme fırsatı buldu.

TARİHİN İZİNE YOLCULUK

Öğrenciler bir sonraki durağındaAlifuatpaşa'dabulunan 2. Bayezid Köprüsü ve Ali Fuat Cebesoy Müzesi'ni ziyaret etti. Sakarya'nın tarihine ışık tutan birçok belge ve objeyi inceleyen öğrenciler daha sonra Tarihi Taraklı ilçesini ziyaret ederek, Pamukova'nın eşsiz manzarasında günün yorgunluğunu attı.