Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğanhisar'a kazandırılan meydan düzenleme çalışmasının açılışı AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay tarafından yapıldı. İlçenin kalbi olan 9 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen meydan düzenlemesi Doğanhisar'a yeni bir nefes, yeni bir yaşam alanı oldu.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Doğanhisar Meydan Düzenleme Projesi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Muzaffer Ökten, projenin AK Parti belediyeciliğinin bir nişanesi olduğunu belirterek, yapılan hizmetleri kapatıp yenisini yapan değil, aynı hizmetlerin devamını icra eden bir siyasi yapının içerisinde olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu, 'Bu güzel eser, sadece bir çevre düzenlemesi değil, birlikteliğimizin, kardeşliğimizin, Doğanhisar'a olan sevdamızın bir yansımasıdır. Bu kıymetli eserin ilçemize kazandırılması dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a tüm hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum' ifadelerini kullandı.

'MEYDAN DÜZENLEMESİ PROJEMİZLE DOĞANHİSAR'A YENİ BİR NEFES, YENİ BİR YAŞAM ALANI KAZANDIRDIK'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar gibi güzide bir ilçenin sadece bugünü değil, yarınları için de üretmeye, kalkınmaya ve refahı artırmaya yönelik yatırımlar yaptıklarını ifade ederek, 'İlçemizin kalbi olan 9 bin metrekarelik alanda hayata geçirdiğimiz meydan düzenlemesi projemizle Doğanhisar'a yeni bir nefes, yeni bir yaşam alanı kazandırdık. Yoğurt pazarından büfelere, dinlenme alanlarından yürüyüş yollarına, aydınlatma donatılarından yeşil alanlara kadar her ayrıntıda sizlerin refahını ve mutluluğunu düşündük. Bu güzel meydan ilçemize çok yakıştı. Bu vesileyle güncel bedelle 44 milyon liraya hayata geçirdiğimiz meydan düzenleme çalışmamızın hayırlara vesile olasını diliyorum' açıklamasını yaptı.

'KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK' ANLAYIŞIYLA, MERKEZDE NE VARSA İLÇELERİMİZDE DE O OLSUN İSTİYORUZ'

Başkan Altay, özellikle Yeni Büyükşehir Yasası sonrası merkezdeki tüm hizmetleri ilçelere de taşımak için çalıştıklarını kaydederek, 'Bizlere göre belediyecilik; sadece çöp toplamak, yol yapmak, su getirmek, park ve bahçe düzenlemek değildir. Belediyecilik; tüm bunların yanında gönüllere dokunmak, her bir ilçemizdeki, her bir mahallemizdeki hemşehrilerimizin derdini kendi derdi bilmek, şehirlerin ruhunu geleceğe taşımaktır. Biz de bu anlayışla hareket ediyor, Doğanhisar ilçemize 'insanı yaşat ki şehir yaşasın' şiarıyla hizmet ediyoruz. 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla, merkezde ne varsa ilçelerimizde de o olsun istiyoruz. Ulaşımda, altyapıda, sosyal desteklerde, eğitimde ve kültürde aynı hizmet standardını tüm şehir sathına yaymayı hedefliyoruz' dedi.

Doğanhisar Kaymakamı İbrahim Zahid Ahat, Ilgın Belediye Başkanı Ömer Apil, Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer'in de katıldığı programda konuşmaların ardından Doğanhisar'a kazandırılan meydan düzenleme çalışması dualarla açıldı.