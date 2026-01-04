Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiği yenilenebilir enerji, hava kalitesi, sıfır atık ve iklim uyum projeleriyle çevre dostu şehircilikte dikkat çeken bir performans ortaya koydu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir şehircilik vizyonu doğrultusunda 2025 yılı boyunca gerçekleştirdiği iklim, enerji ve sıfır atık çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarından entegre atık yönetimine, hava kalitesini artıran uygulamalardan mavi bayraklı sahillere kadar uzanan projeler, Sakarya'nın iklim politikalarında örnek şehir olma hedefini güçlendirdi.

Şehirlerarası Otobüs Terminali çatısına kurulan Güneş Enerjisi Santrali (GES) sayesinde terminal binasının elektrik ihtiyacı güneşten karşılanıyor. Aynı santralden üretilen enerji, kent genelinde hizmet veren 9 büyük belediye binasının elektrik ihtiyacına da katkı sağlıyor. GES'ten beslenen yapılar arasında AKOM Hizmet Binası, Ana Hizmet Binası, İtfaiye Dairesi, Asfalt Şantiyesi, Makine İkmal ve çeşitli Sosyal Gelişim Merkezleri yer alıyor.

2025'in ilk 5 ayında GES'ten toplam 484 MWh elektrik üretildi. Bu üretim, belediyenin enerji maliyetlerini düşürürken karbon salımının azaltılmasına da önemli katkı sundu.

Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi'nin ikinci etabı kapsamında 327 hane doğalgazla buluşturuldu. Çalışma, özellikle kış aylarında hava kirliliğinin azaltılması ve yaşam konforunun artırılmasını hedefliyor.

MAVİ BAYRAKLI SAHİLLER ARTIYOR

Karasu Sahil Park ve Kocaali Merkez Plajı, 2025 yılında yeniden Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılında mavi bayraklı sahil sayısını üçe çıkarmayı hedefliyor.

Okullar Arası Elektronik Atık ve Atık Pil Toplama Yarışması kapsamında 3 bin 853 kilogram atık geri kazanıldı. İl genelinde düzenlenen eğitim ve gezi programlarıyla yaklaşık 5 bin öğrenciye iklim değişikliği ve sıfır atık bilinci kazandırıldı. Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisleri'nde (SEKAY) 2025 yılı içinde 18 bin 294 ton atıktan türetilmiş yakıt elde edildi. Tesislerde 72 bin 220 MWh elektrik üretildi, 6 bin 727 ton ambalaj atığı ise ekonomiye kazandırıldı.

Tıbbi Atık Bertaraf Tesisi'nde 1 milyon 556 bin 664 kilogram tıbbi atık ile 3 bin 90 kilogram atık ilaç güvenli şekilde bertaraf edilerek halk sağlığı korundu.

Sakarya, Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında pilot iller arasında yer aldı.

Bu çerçevede hazırlanan Yerel İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı (YUSEP) ile 12 sektör için 106 eylem ve 387 izleme göstergesi belirlendi.

Plan sayesinde kent, iklim risklerine karşı uygulanabilir ve ölçülebilir bir yol haritasına kavuştu.