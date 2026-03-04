Mersin Büyükşehir Belediyesi; birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan Ramazan ayının gelmesi ile birlikte her yıl olduğu gibi, bu yıl da özenle iftar yemeği dağıtımlarına devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu Ramazan'da 'Niyet Ettik, Kalpten Paylaşmaya' diyerek yola çıkan Büyükşehir, Aşhane'de titizlikle hazırlanan yemekleri yurttaşların sofralarına ulaştırıyor.

BÜYÜKŞEHİR, YURTTAŞLARIN KAPISINI İFTARLIKLARLA ÇALIYOR

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Ramazan ayının birlik ve beraberlik duygusunu 13 ilçede iftar sofralarında yaşatan Büyükşehir, evlerdeki yurttaşların da iftarlarını unutmuyor.

Alım gücünün her geçen gün azaldığı bugünlerde ekonomik zorluklar nedeniyle mutfaklarını doldurmakta zorlanan dar gelirli yurttaşlara Aşhane'de özenle hazırlanan yemekler iftar öncesinde Büyükşehir ekiplerince ulaştırılıyor.

Mahallelerde yurttaşlara iletilen sıcak yemek menüleri ana yemek, pilav ve tatlı ikramından oluşuyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını kentin her noktasına hakim kılan Büyükşehir, Ramazan ayında bir yandan yurttaşların ev ekonomisine katkı sunarken bir yandan da kalpten paylaşım hissini yaşatıyor.

Yurttaşların sofrasına ve mutfağına katkı sunan bu gelenekle Mersinlilerin birlik ve dayanışma duygusu pekiştirilirken, huzurlu bir Ramazan atmosferi kente yayılıyor. Dezavantajlı mahalleleri iftar saatinden önce dolaşan Büyükşehir ekipleri yurttaşlarla kurduğu sıcak ve samimi iletişim ile de takdir topluyor.