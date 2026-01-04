Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (BESOB) bağlı odalarda seçim maratonu başladı. Birliğe bağlı 100 odada gerçekleştirilecek genel kurulların ilki, Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda yapıldı.

BURSA (İGFA) - BESOB Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda 123 üye oy kullandı. İki adayın yarıştığı seçimde mevcut Başkan Osman Çırakoğlu ile Şenol Gürcüoğlu karşı karşıya geldi. Seçim sonucunda Osman Çırakoğlu 76, Şenol Gürcüoğlu ise 47 oy aldı. Bu sonuca göre mevcut Başkan Osman Çırakoğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurula BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, oda başkanları ve çok sayıda fırıncı esnafı katıldı.

Toplantının Divan Başkanlığını yapan Fahrettin Bilgit, Bursa Fırıncılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası'nda yapılan bu seçimle birlikte BESOB'a bağlı odalarda seçim sürecinin resmen başladığını ifade etti. Bilgit, seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde, ortak akıl ve centilmenlik anlayışıyla geçmesini temenni ederek, bunun Bursa'ya ve Bursalı esnafa yakışan bir tablo olduğunu vurguladı.

BESOB'a bağlı odalardaki seçimler 8 Ocak 2026 Perşembe günü Bursa Hırdavatçılar Odası, Bursa Hurdacılar Odası, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile İnegöl Terziler Odası'nda yapılacak seçimlerle devam edeceği öğrenildi.