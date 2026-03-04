Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu, sekiz pilot okulda başladı. Çocuklar yıl boyunca enerji tasarrufundan atıksız yaşama kadar pek çok başlıkta aktif rol alacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen 'Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu' serisi, İzmir'deki sekiz pilot okulda başladı.

Katılımcı bir iklim çalışması olarak tasarlanan programda; tohum, toprak, tarım ve su döngüsü odaklı iklim değişikliği eğitimlerinin yanı sıra iklim krizi ile çocuk hakları arasındaki ilişkiye yönelik farkındalık ve savunuculuk çalışmaları yer alıyor.

Eğitimlerin ardından okullar; enerji tasarrufu, suyun korunması, atıksız yaşam, geri dönüşüm, ağaçların önemi, iklim dostu beslenme ve sürdürülebilir ulaşım gibi başlıklardan birini seçerek yıl boyunca uygulama yapacak. Sürecin sonunda öğrenciler, okullarında gerçekleştirdikleri değişimleri sunumlarla paylaşacak.

Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Şube Müdürü Emre Uysal, projenin amacının çocukların iklim krizine karşı farkındalık ve dirençliliğini artırmak olduğunu belirterek, 'Sadece eğitim vermiyoruz; çocukları sürece dahil ediyor, çözümün parçası olmalarını istiyoruz' dedi.

Çalışma, İzmir Çocuk Meclisi'nin kararları doğrultusunda da destekleniyor.

Çocuk Meclisi Doğa ve Ekoloji Komisyonu üyeleri, çevre ve iklim konularında aldıkları kararların hayata geçirilmesinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti. Komisyon sözcüleri, erken yaşta kazanılan çevre bilincinin aileler ve toplum üzerinden yaygınlaşabileceğine dikkat çekti.

Yıl boyunca sürecek sempozyum serisi, çocukların iklim eyleminde aktif rol üstlendiği örnek bir yerel model olmayı hedefliyor.