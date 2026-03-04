Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklarlı vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pursaklar'da düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Programda konuşan Yavaş, 'Bu mübarek günde Cenab-ı Allah tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri inşallah kabul etsin. Yine aynı zamanda Cenab-ı Allah hep beraber, birlik beraberlik içerisinde ağız tadıyla hem önümüzdeki bayrama, nice bayramlara, nice güzel yıllara ve hep birlikte nasip etsin inşallah' dedi.

Pandemi sürecinde ve Ramazan'larda ihtiyaç sahipleri için çeşitli kampanyalar yaptıklarını söyleyen Yavaş, şunları söyledi:

'Şöyle bir söz var. Bu çok hoşuma gittiği için gittiğim yerlerde sık sık da söylüyorum. Zaten Türk milletini var eden şeylerden en önemlisi dayanışma duygusu. Komşusu açken tok gezen bizden değildir.'

'ONLARA NE YAPARSAK BORCUMUZU ÖDEYEMEYİZ'

Programa katılan şehit ve gazi yakınlarına da şükranlarını sunan Yavaş, 'Bugün burada şehitlerimizin aileleri, gazilerimiz ve onların aileleri de var. Öyle önemli günlerdeyiz ki. Bu evlatlar bu vatan uğruna şehit oldular. Neden? Bu vatanı böldürmemek için, dışarıdan yapılan saldırıları da engellemek için. Hayatlarını verdiler. Dolayısıyla biz onlara ne yaparsak borcumuzu ödeyemiyoruz. Ama en azından ailelerin tüm taleplerini yerine getirerek onlara şehit ve gazi ailesi olmanın gururu tattırmak durumundayız' dedi.

'İYİ Kİ VATANIMIZ VAR'

Türkiye'nin bugünlere şehit ve gazilerin fedakarlıkları sayesinde ulaştığını belirten Yavaş, 'İyi ki vatanımız var, bayrağımız var. Camilerimizden ezan sesi dinmiyor. Bu toprakları bize yurt eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Harbi'nden bugüne kadar emek veren, can veren herkese şükran borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun' ifadelerini kullandı.