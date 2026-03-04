Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi'nde altyapısı tamamlanan 28 sokağı kapsayan yoğun bir üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Proje kapsamında yollar, kaldırımlar ve bordürler baştan sona yenileniyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Denizciler Caddesi'nde tretuvar imalatını sürdürürken, Petkimliler Caddesi'nde de üstyapı çalışmaları devam ediyor. Altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar, yeni üstyapı uygulamalarıyla daha sağlam, güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde asfalt serimini tamamladı. Yaklaşık 11.5 kilometrelik alanı kapsayan ve 28 sokağı içine alan projede çalışmalar öncelikle ana arterlerde yürütülüyor. Bu aşamanın tamamlanmasının ardından sokaklardaki çalışmalar başlayacak.

20 BİN TON ASFALT SERİLECEK

Proje kapsamında 16 bin 137 metreküp kazı, 11 bin 520 metreküp dolgu ve 9 bin 870 metreküp trimer kazısı yapılacak. Ayrıca 6 bin metrekare baskı beton, 1.400 metreküp süpürge beton, 33 bin 166 ton plent-miks temel serimi planlanıyor. Çalışmalar dahilinde 800 kamyon, 20 bin 200 ton bitümlü temel, binder ve aşınma tabakaları asfalt serimi yapılacak.

Yaklaşık 2 bin metrekare prefabrik beton parke ve 2 bin 500 metre prefabrik beton bordür imalatı gerçekleştirilecek. Üstyapı çalışmalarının 2026 yılı Ağustos ayında tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında Körfez Mimar Sinan Mahallesi'nde ulaşım daha düzenli, güvenli ve konforlu hale gelecek.