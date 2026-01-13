Sakarya Büyükşehir belediyesi Ocak ayı kültür sanat etkinlikleri 'Eşikte Bir 'Hülya Adamı' Ahmet Hamdi Tanpınar' adlı söyleşi programıyla devam etti. Ofis Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen programda ünlü romancının hayatı ve eserleri ele alındı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ocak kültür sanat takvimiTürk Şair ve Edebiyat Tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar hayatı ve eserlerini ele alan söyleşiyle devam etti. Eşikte Bir 'Hülya Adamı' adlı söyleşide Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, 'Tanpınar olmasıydı modern Türk edebiyatında birçok şey eksik kalırdı' dedi.

Prof. Dr. Mehmet Samsakçı, Araştırmacı Yazar İlyas Dirin, Yazar Dr. Oğuz Şenses'in konuşmacı olarak katıldığı programa, akademisyen ve edebiyatseverler yoğun ilgi gösterdi.

'TANPINAR STANDARTLARIN DIŞINDA BİR EDEBİYATÇIYDI'

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Yazar Dr. Oğuz Şenses,'Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, Ahmet Hamdi Tanpınar standartların dışında bir edebiyatçıydı. Tanpınar'ı okumak ve onu anlamak edebiyata gönül veren herkes için heyecan verici bir deneyimdir' ifadelerini kullandı. Konuşmasında Tanpınar'ın Türk edebiyatına olan katkısına vurgu yapan Prof. Dr. Mehmet Samsakçı,'Mutlaka okunması gereken edebiyatçılar vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar da bu yazarların başında gelir. Türkiye'yi, dünyayı, insanı ve tabiatı anlamak için Tanpınar olmazsa olmaz bir yazardır.Dolayısıyla Tanpınar bizim uzağında kalma lüksümüz olmayan büyük bir yazardır. Kendisi olmasaydı modern Türk edebiyatında birçok şey eksik kalırdı. Edebiyatın hemen her formunda verdiği eserlerle Türk edebiyatında başlı başına bir yazardır ve benzersiz eserler ortaya koymuştur' dedi.

'SÖZ KONUSU TANPINAR OLUNCA SÜRPRİZLERE AÇIK OLMAMIZ GEREKİYOR'

Araştırmacı Yazar İlyas Dirin ise,'90 yıllarda edebiyat dergilerini yönelik çalışmalarım vardı. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı o dönemde tanıma fırsatı buldum. Lise yıllarımdı. Tanpınar'ın kitabında yer almayan yazıları bir arkadaşımızla birlikte topluyorduk. 2002 yılında bu yazıları basma fırsatımız oldu. 3 baskı yaptık ve her baskıda yeni yazılar bulduk. Halihazırda da yeni yazılar çıkmaya devam ediyor. Söz konusu Tanpınar olunca sürprizlere açık olmamız gerekiyor' diye konuştu.