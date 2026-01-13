TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) Bursa Şubesi'nde 5. Dönem heyecanı başlıyor. Mevcut yönetimde yer alan 'İnovatif Çevre Mühendisleri' grubu, Mehmet Şen liderliğinde ve 'Beyaz Liste' ile yeni dönemde de göreve talip olduklarını açıkladı.

BURSA (İGFA) - TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, 24-25 Ocak tarihlerinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan Olağan Genel Kurul ve seçimlere hazırlanıyor. 4. Dönem boyunca başarılı çalışmalara imza atan İnovatif Çevre Mühendisleri grubu, Bursa ve Balıkesir'deki üyelerinin güvenini tazelemek üzere yeniden adaylığını duyurdu.

'HER PLATFORMDA MESLEĞİMİZİN SESİNİ DUYURDUK'

Adaylık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mehmet Şen, geride bıraktıkları çalışma döneminde akademik odalardan kamu kurumlarına, sanayiden eğitim kurumlarına kadar kentin tüm dinamikleriyle güçlü bir iş birliği kurduklarını vurguladı. Şen, yaptığı açıklamada '4. Çalışma dönemimizde; üniversite sıralarından ilkokul koridorlarına, çalıştaylardan saha çalışmalarına kadar çevrenin olduğu her platformda yer aldık. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza değer katacak projelerin merkezinde olduk. Şimdi bu birikimi, 'Bilgiyi sahaya, sahayı yönetime taşıyoruz' mottosuyla 5. döneme taşımaya hazırız.'ifadelerini kullandı.

HEDEF: SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞLIKLI BİR GELECEK

Yeni dönemde sürdürülebilirlik kavramının sanayiden tarıma kadar her noktada daha etkin işlenmesini hedeflediklerini belirten Mehmet Şen, anayasal bir hak olan 'temiz ve sağlıklı çevrede yaşama' ilkesini her zaman gözeteceklerini vurgulayarak 'Topluma karşı sorumluluklarımızın bilinciyle, meslektaşlarımızın haklarını korumaya ve şehrimize katkı sunmaya hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Tüm üyelerimizi kapsayan vizyonumuzla, geçmiş dönemde aldığımız teveccühü daha da artırarak seçim sürecini tamamlamayı öngörüyoruz' dedi.

Seçim sürecine ilişkin çağrısını yineleyen Mehmet Şen, tüm üyeleri genel kurula katılmaya davet ederek, 'Mesleğimizin geleceğini ortak akılla şekillendireceğiz. Bursa ve Balıkesir'deki tüm üyelerimizi, demokratik iradelerini sandığa yansıtmaya ve dayanışmamızı büyütmeye bekliyoruz' diye konuştu.