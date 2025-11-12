SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Azerbaycan'dan dönüşü sırasında Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait kargo uçağının düşmesi sonucu 20 kahraman Mehmetçiğimiz şehit düşmüştür. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu hafta gerçekleştirilmesi planlanan tüm sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi iptal etme kararı aldık. Milletimizin başı sağ olsun' ifadelerine yer verildi.

Kaynak: RSS