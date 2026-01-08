Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini Kocaeli'de olduğu gibi Balkanlar'da da en güzel şekilde yaşatacak. Programlar; büyükelçilikler, Maarif Vakfı ve yerel STK'larla koordineli olarak yürütülecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel olarak organize ettiği 'Balkanlar'da İftar Buluşması' etkinliği bu yıl da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Balkanlar'ın farklı bölgelerinde düzenlenen ve soydaşlar tarafından ilgi gören iftar buluşmaları bu ramazan ayında da Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılacak. Programların ön hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.

Balkanlar'daki ecdat yadigârı topraklarda yaşayan soydaşların talepleri doğrultusunda harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve beraberlik ruhunu hissettirmeyi hedefliyor. Programların koordinasyonu noktasında büyükelçilikler, Maarif Vakfı ve bölgede faaliyet gösteren Türk ve Müslüman STK'larla ortak çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda ilk ziyaret, Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Kemal Taha Hülagü ve ilgili birim müdürleri tarafından Kuzey Makedonya Türkiye Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve Kosova Büyükelçisi Tunç Angılı'ya gerçekleştirildi.