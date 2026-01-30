Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında sürdürdüğü sıcak asfalt çalışmalarına bir yeni güzergâh daha ekledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Şükriye Mahallesi'nde bin 500 metrelik güzergâhı 2 bin ton asfalt ile yepyeni bir yüze kavuşturuyor.

Yaz kış demeden, sorumluluk yolları ve sorumluluk dışı yollarında 'Bu Şehir Hepimizin' mottosuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Şükriye Mahallesi'nde sorumluluk dışı yolunda çalışmalarına başladı.

Turizmin can damarı olan, yeşil cennetin kalbinden geçen ulaşım hattı YOLBAK ekiplerince yenileniyor. Sapanca kırsalı için önemli geçiş noktasında bulunan ve turizm, tarım ve hayvancılık faaliyetlerin yoğun olarak sürdürülen bölgede 1.500 metrelik güzergâhı yeni yüzüne kavuşturmak için çalışmalarına başladı.

Toplam 2 bin ton sıcak asfaltın serileceği güzergâh tamamlandığı zaman Sapanca ulaşım altyapısına büyük katkı sağlayacak.

'BU ŞEHİR HEPİMİZİN'

Yol Bakım, Altyapı ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Güzel ilçemiz Sapanca'da sıcak asfalt çalışmalarımıza start verdik. Şükriye Mahallemizde ulaşım altyapısını güçlendirmek, seyahatleri konforlu ve güvenli hale getirmek için bin 500 metrelik sorumluluk sahamız dışındaki güzergâhta toplamda 2 bin ton asfalt imalatı gerçekleştirerek çalışmalarımız tamamlayacağız. Bu Şehir Hepimizin mottosuyla çıktığımız hizmet yolculuğunda her zaman vatandaşlarımızın yanındayız' denildi.