Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin toplumsal hafızada canlı tutulması amacıyla hayata geçirilen Mübadele Anıtı, Başiskele Yeniköy'de açıldı. 'Milletler geçmişleriyle bağlarını kopartırlarsa hafıza kaybı yaşarlar' diyen Başkan Büyükakın, bu bağın kopmaması için her türlü mücadeleyi vereceklerini vurguladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi'nin toplumsal hafızada canlı tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla önemli bir çalışmaya imza attı.

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği'nin talebi doğrultusunda, Başiskele Yeniköy Bayrak Meydanı'nda 'Mübadele Anıtı' hayata geçirildi. Hem anıtın tanıtımı hem de mübadelenin yıl dönümü dolayısıyla söz konusu meydanda bir tören düzenlendi.

YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk, Başiskele Balkan Batı Trakya İlleri Rumeli Türkleri Derneği Başkanı Raşit İlhan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPLUMSAL HAFIZAYA VURGU

Yeniköy Camii Merkez Camii İmamı Numan Ayaz'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Başkan Büyükakın, Mübadele Anıtı'nın taşıdığı anlam ve toplumsal hafızadaki önemine dikkat çekerek, 'İnsanlar geçmişle bağlantılarını hafızaları üzerine kurarlar. Milletlerin de hafızası vardır. Milletler geçmişleriyle bağlantılarını kopartırsa hafıza kaybı yaşarlar. Nereden geldiklerini, nereye gittiklerini, amaçlarının ne olduğunu, kim olduklarını, her şeylerini kaybederler. Kültürlerinden kopanlar, tarihlerinden koparlar' dedi.

'BATI TRAKYA İLE BAĞ HİÇ KOPMADI'

1923 yılında imzalanan anlaşma ile yaklaşık 500 bin Müslüman Türk'ün mübadeleye tabi tutulduğunu hatırlatan Başkan Büyükakın, bölgede kalanlara ise asimilasyon politikasının uzunca bir süredir uygulandığını söyledi. Başkan Büyükakın, 'Bugün aslında enteresan bir tarih. 29 Ocak aynı zamanda Milli Direniş ve Dayanışma Günü'nün yıldönümü. Bizim, Batı Trakya ile bağımız hiç kopmadı, temas devam ediyor' dedi.

'GEÇMİŞİMİZE BİR GEÇİŞ KAPISI'

Başkan Büyükakın sözlerini şöyle sürdürdü: 'Aslında kültür emperyalizmi ve bu doğrultuda uygulanan asimilasyon politikaları tam da çağdaş dünyanın mankurtlaştırma politikalarının izdüşümüdür. Bu manada bizim tarihle olan bağımızı, hafızamızı tazeleyecek olan bütün bağlar işte bu köprülerdir. Bu anıta baktığınızda burada bir mermer ve üzerine yazılmış yazılar ve altta bir fotoğraf görmemeniz gerekir. Burası aslında bizim tarihimize, kimliğimize bir geçiş kapısının anıtı olarak orada durmaktadır.

'YAPTIĞIM EN ÖNEMLİ HİZMET'

Gençlerimiz, 30 Ocak 1923'te ve sonrasındaki iki yıl boyunca devam eden mübadele sürecinde neler olduğunu görsünler. Bugün kalanlara neler oluyor? Bugün kalanlar için ne yapmamız gerekir, o davamızı nasıl ayakta tutmamız gerekir. İşte bu, onun anıtıdır. Başiskele'de birçok iş yapıyoruz? Ama bana, 'Başiskele'ye yaptığın en önemli hizmet nedir?' diye sorarsanız, size bu anıtı gösteririm.

'BU, SADECE BİR ANIT DEĞİL'

Köprüler yollar ve diğerlerinin hiçbiri en büyük hizmetler listesinde bunun önünde değildir. Neden? Çünkü bu anıt bizi var eder. Çünkü devlet, bayrak, din ve vatan yoksa geri kalan her şey anlamsızdır. Öyle şeyler vardır ki, onlar yoksa diğer hiçbir şeyin anlamı yoktur. Onun için tarihle bağımızı yeniden kurduğumuz bu tür anıtlar aslında bizim geçmişten yarınlara uzanan köprülerimizdir.

'MANEVİ ANLAMI PAHA BİÇİLEMEZ'

Belki daha da az ama manevi anlamda paha biçilmez bir eseri buraya kazandırmış olduk. Bu anıt için emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. O yıllarda yollarda hayatını kaybeden ve şehit olan, ondan sonra vatan mücadelesi için veya ondan önce vatan mücadelesi için, bayrak mücadelesi için bu vatan uğruna toprağa düşmüş, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi, onlardan ahirete irtihal edenleri de bu vesile ile minnetle anıyorum.'

ANITA KARANFİLLER BIRAKILDI

Dernek başkanlarından Raşit İlhan, Tahir Büyükakın'a derneklere verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek, 'Bu anıt bizim çok değerli. Ruhunu yaşatmak için ise bizlere görev düşüyor' dedi.

Yüksel Öztürk ise, 'Türk kimliği Batı Trakya'da halen tanınmıyor. Bu dava hepimizin davasıdır' dedi. Böylesine güzel bir eserin Başiskele'ye kazandırılmasından memnuniyet duyduğunu belirten Yasin Özlü de yakın zamanda Yeniköy'de mübadeleyi anlatan Göç Müzesi'ni hayata geçireceklerini müjdeledi.

Törenin sonunda Başkan Büyükakın ve beraberindekiler, mübadele döneminde hayatını kaybedenler için anıta karanfil bıraktı.