Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Takvimi, Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Yıldırım Gürses için düzenlenen özel konserle devam etti. 'Ünlü Bestekârlar' serisinin ikinci programı olan gece, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Takvimi kapsamında Türk sanat müziğinin usta bestekârı Yıldırım Gürses, Kent Orkestrası'nın özel konseriyle anıldı. SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen gecede solist Murat Küçük, Gürses'in sevilen eserlerini güçlü bir yorumla sanatseverlerle buluşturdu.

SOLİST MURAT KÜÇÜK

SBB Kent Orkestrası'nın sahne aldığı konserin solisti, Kültür ve Turizm Bakanlığı ses sanatçısı Murat Küçük oldu. Klarnet icrası ve vokal performansıyla sahnede yer alan Küçük, Yıldırım Gürses'in Türk müziğine kazandırdığı seçkin eserleri duygu yüklü bir yorumla seslendirdi.

KENT ORKESTRASINA TAM NOT

Gecede usta sanatçının geniş kitlelerce bilinen eserleri müzikseverlerle buluşurken, Kent Orkestrası'nın sergilediği uyum ve teknik performans takdir topladı. Program boyunca salonu dolduran dinleyiciler, orkestranın ve solistin yorumuyla unutulmaz bir müzik yolculuğuna tanıklık etti.

YILDIRIM GÜRSES KİMDİR?

1938'de Bursa'da doğan Yıldırım Gürses, Türk sanat müziğinde güçlü sesi ve özgün besteleriyle öne çıkan bir isim olarak tanınır. İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda eğitim alır, genç yaşlarda sahneye çıkar ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşır. 'Affetmem', 'Dünyayı Aşacak Sevda' ve 'Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul' gibi eserleriyle repertuvara önemli katkılar sunar. Besteci ve yorumcu kimliğiyle Türk müziğinde kalıcı bir yer edinir.