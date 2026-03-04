Artvin Valisi Turan Ergün, Yeşilay Haftası kapsamında Hopa'da yürütülen farkındalık çalışmalarını yerinde inceledi.

Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin Valisi Turan Ergün, Hopa'da Yeşilay Haftası etkinliğine katıldı.

Hopa Kaymakamlığı önünde kurulan Yeşilay çadırını ve Hopa Toplum Sağlığı Merkezi tarafından açılan standı ziyaret eden Vali Ergün, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen sağlık taramaları hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Vali Ergün, ziyaretleri kapsamında, Yeşilay tarafından sigara, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılığıyla mücadele kapsamında sunulan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek hizmetleri ve Toplum Sağlığı Merkezi tarafından gerçekleştirilen boy-kilo endeksi ve karbonmonoksit ölçümü ile sigara kullanımına yönelik değerlendirme uygulamalarını inceledi.

Programın devamında Vali Ergün, Hopa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret ederek personelle bir araya gelirken, toplum sağlığını korumaya yönelik yürütülen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.