Bursa Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde faaliyet gösteren zincir restoranlara yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Hijyen standartlarından evrak kontrollerine kadar birçok kriterin incelendiği denetimlerde, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı.

BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Belediye ekipleri son olarak, yoğun tüketim noktalarından biri olan ve zincir üretim yapan restoranları mercek altına aldı.

MUTFAKTAN DEPOYA DETAYLI İNCELEME

Ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, işletmelerin çalışma ruhsatlarından başlayarak mutfak ve depo alanlarının genel hijyen koşulları tek tek incelendi.

Halk sağlığını doğrudan etkileyen kızartma yağlarının kalitesi ölçülürken, ürünlerin saklama koşullarının soğuk zincir kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca mutfak personelinin hijyen kurallarına uyumu ve kılık kıyafet temizliği de denetim kriterleri arasında yer aldı.

Fiziki incelemelerin yanı sıra işletmelerin teknik yükümlülükleri de göz ardı edilmedi. Ekipler; restoranların atık yağ sözleşmelerini, düzenli böcek ilaçlama tarihlerini, yangın ve hijyen güvenliği açısından kritik olan baca ve filtrelerin bakım raporlarını denetledi. Personelin sağlık belgeleri ve ürünlerin son tüketim tarihleri de titizlikle kontrol edilen başlıklar arasındaydı.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Yapılan denetimler sonucunda, eksik veya hatalı uygulamaları tespit edilen firma yetkililerine gerekli uyarılar yapıldı. İnsan sağlığını tehdit edebilecek nitelikteki satışa uygun olmayan ürünler imha edildi. Hijyen şartlarını sağlayamayan ve kuralları ihlal ettiği belirlenen restoranlara ise yasal mevzuat çerçevesinde cezai işlem uygulandı.