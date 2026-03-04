İstanbul Beylikdüzü Belediyesi birlik, beraberlik ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferini şehit aileleri ve gazilerle paylaştı.

İSTANBUL (İGFA) - Yakuplu Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına; Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan, Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, Beylikdüzü Şehit Aileleri Derneği Başkanı Ahmet Yener, Türkiye Muharip Gaziler Derneği İstanbul Avcılar Şubesi Dernek Başkanı Nurettin Ağaoğlu, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, müdürler ile çok sayıda şehit yakını ve gazi aileleri katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için okunan dualarla başladı.

'SİZLERLE BİR ARADA OLMAK BİZLERİ ÇOK MUTLU EDİYOR'

Beylikdüzü Kaymakamı Bülent Karacan yaptığı konuşmada, 'Sizler bu ülke için can veren, evlat veren insanlarsınız. Hepiniz çok değerlisiniz. Sizlerle bir arada olmak bizleri çok mutlu ediyor. İnşallah daha nice iftarları beraber yaparız. Hepinize hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Rabbim inşallah bayramı göstermeyi bize nasip eder' ifadelerine yer verdi.

'BU MÜBAREK AYIN; BİRLİK, BERABERLİK, KARDEŞLİK VE PAYLAŞMA DUYGULARIMIZI PEKİŞTİRMESİNİ DİLİYORUM'

Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ise 'Ramazan ayının ruhu; yetimi gözetmek, mahzunu sevindirmek, gönül almak ve birbirimize kardeş nazarıyla bakabilmektir. İşte bugün burada sadece ekmeğimizi değil, kaderimizi, kederimizi ve umudumuzu da paylaşıyoruz. Bu topraklarda huzur içinde orucumuzu açıp iftarımızı yapabiliyorsak, gök kubbede al bayrağımız dalgalanıyorsa, bu hiç şüphesiz siz kahraman gazilerimizin ve şehitlerimizin fedakârlıkları sayesindedir. Bu mübarek ayın; birlik, beraberlik, kardeşlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmesini diliyorum' şeklinde konuştu.